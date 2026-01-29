Veja a lista

Sete cidades do ES podem entrar em programa federal de combate à fome

Iniciativa tem o objetivo de criar uma rede de proteção para pessoas em situação de vulnerabilidade

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:52

Municípios do Espírito Santo poderão trabalhar em ações de combate à fome em parceria com o governo federal

Sete municípios do Espírito Santo foram incluídos na lista de prioridade do programa Brasil Sem Fome, iniciativa do governo federal voltada a combater a insegurança alimentar grave. A medida foi publicada no Diário Oficial da União, no último dia 23, pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, José Wellington Barroso de Araújo Dias.

O programa tem por objetivo criar uma rede de proteção para pessoas em situação de vulnerabilidade em parceria com os municípios, com foco em identificar e atender quem mais precisa. Para isso, serão traçadas ações para identificar, priorizar, atender e acompanhar pessoas em risco de segurança alimentar.

Os municípios capixabas listados como prioritários para receber o apoio do programa são:

Serra

Cariacica

Vila Velha

Vitória

São Mateus

Cachoeiro de Itapemirim

Aracruz

Em todo o país, foram escolhidos 500 municípios. De acordo com o governo federal, as localidades foram definidas com base no número absoluto de famílias em risco de segurança alimentar grave.

Para participar do programa, as prefeituras devem formalizar o interesse por meio de um termo de aceite e aderir às diretrizes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

O apoio do governo federal terá duração de 12 meses e oferecerá capacitação aos servidores envolvidos e monitoramento constante para fortalecer iniciativas das gestões locais relacionadas às áreas da saúde e assistência social. Os Conselhos de Segurança Alimentar, por sua vez, atuarão como os principais órgãos de fiscalização e controle social de todo o processo.

Municípios pretendem aderir

A Secretaria de Assistência Social da Serra (Semas) informou que recebeu a solicitação de adesão ao Programa Brasil Sem Fome e já está providenciando a documentação necessária para efetivar a adesão ao programa.

Já a Prefeitura de Cariacica disse que seguirá a iniciativa via Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), dentro do prazo estabelecido.

A Prefeitura de Vitória afirmou que também manifestou interesse em aderir ao Protocolo Brasil Sem Fome e informou que, a partir da publicação do governo federal, já realizou sua primeira reunião em 2026 para reforçar as ações já executadas pelo município para a garantia da segurança alimentar.

Aracruz confirmou a adesão e disse que a iniciativa reforça seu compromisso com a proteção social e a promoção da dignidade humana, ampliando ações integradas que colocam o direito à alimentação no centro das políticas públicas municipais.

Vila Velha disse que aguarda a confirmação da adesão. São Mateus afirmou que vai discutir o tema. Já a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim não respondeu.

