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EDP abre seleção para vagas em curso gratuito de eletricista na Serra

EDP abre seleção para vagas em curso gratuito de eletricista na Serra

Inscrições estão abertas até sexta-feira (20) para concorrer a 20 vagas; confira os critérios para participação e como será feita a seleção de alunos

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:57

Curso de eletricista para pessoas trans
Curso de eletricista terá carga horária de 500 horas e previsão de início em maio Crédito: Freepik

EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, abriu inscrições para selecionar participantes para um curso gratuito de formação de eletricistas na Serra, com 16 vagas disponíveis. A capacitação será realizada em parceria com o Senai, tem carga horária de cerca de 500 horas e previsão de início em maio. Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (20).

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Voltado a quem deseja ingressar no setor elétrico, o curso exige ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e disponibilidade para aulas em período integral, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é necessário residir na Serra ou em cidades próximas.

A formação inclui aulas teóricas e práticas sobre sistemas elétricos, com foco em planejamento, execução, manutenção e inspeção de redes de distribuição de energia, seguindo normas técnicas e de segurança.

Durante o curso, os alunos recebem material didático, uniforme, equipamentos de proteção individual (EPIs) e bolsa-auxílio. Ao final, os participantes terão certificado emitido pelo Senai e passarão a integrar o banco de talentos da EDP e de empresas parceiras, podendo ser incluídos em processos seletivos para vagas efetivas.

O processo seletivo para o curso contará com etapas de prova teórica e prática, avaliação psicossocial e entrevista.

Serviço
Curso gratuito – Escola de Eletricistas da EDP

    • Local: unidade do Senai, na Serra;
    • Inscrições: até 20 de março;
    • Cadastroforms.gle/4oZp6Rv5yKMFF8V86;
    • Vagas: 16;
    • Duração: cerca de 3 meses (maio a agosto de 2026);
    • Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h.
  • Requisitos:
    • Ensino médio completo;
    • Ter 18 anos ou mais;
    • Residir na Serra ou região;
    • Disponibilidade para período integral;
    • CNH categoria B (desejável).
  • Benefícios:
    • Bolsa-auxílio;
    • Material didático e uniforme;
    • EPIs;
    • Certificado do Senai;
    • Possibilidade de contratação após o curso.

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