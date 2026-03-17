Qualificação profissional

EDP abre seleção para vagas em curso gratuito de eletricista na Serra

Inscrições estão abertas até sexta-feira (20) para concorrer a 20 vagas; confira os critérios para participação e como será feita a seleção de alunos

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:57

Curso de eletricista terá carga horária de 500 horas e previsão de início em maio Crédito: Freepik

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, abriu inscrições para selecionar participantes para um curso gratuito de formação de eletricistas na Serra, com 16 vagas disponíveis. A capacitação será realizada em parceria com o Senai, tem carga horária de cerca de 500 horas e previsão de início em maio. Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (20).

Voltado a quem deseja ingressar no setor elétrico, o curso exige ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e disponibilidade para aulas em período integral, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é necessário residir na Serra ou em cidades próximas.

A formação inclui aulas teóricas e práticas sobre sistemas elétricos, com foco em planejamento, execução, manutenção e inspeção de redes de distribuição de energia, seguindo normas técnicas e de segurança.

Durante o curso, os alunos recebem material didático, uniforme, equipamentos de proteção individual (EPIs) e bolsa-auxílio. Ao final, os participantes terão certificado emitido pelo Senai e passarão a integrar o banco de talentos da EDP e de empresas parceiras, podendo ser incluídos em processos seletivos para vagas efetivas.

O processo seletivo para o curso contará com etapas de prova teórica e prática, avaliação psicossocial e entrevista.

Serviço

Curso gratuito – Escola de Eletricistas da EDP

Local : unidade do Senai, na Serra;

: unidade do Senai, na Serra;

Inscrições : até 20 de março;

: até 20 de março;

Cadastro : forms.gle/4oZp6Rv5yKMFF8V86;

: forms.gle/4oZp6Rv5yKMFF8V86;

Vagas : 16;

: 16;

Duração : cerca de 3 meses (maio a agosto de 2026);

: cerca de 3 meses (maio a agosto de 2026);

Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h. Requisitos :

: Ensino médio completo;



Ter 18 anos ou mais;



Residir na Serra ou região;



Disponibilidade para período integral;



CNH categoria B (desejável). Benefícios :

: Bolsa-auxílio;



Material didático e uniforme;



EPIs;



Certificado do Senai;



Possibilidade de contratação após o curso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta