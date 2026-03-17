EDP abre seleção para vagas em curso gratuito de eletricista na Serra

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:57
A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, abriu inscrições para selecionar participantes para um curso gratuito de formação de eletricistas na Serra, com 16 vagas disponíveis. A capacitação será realizada em parceria com o Senai, tem carga horária de cerca de 500 horas e previsão de início em maio. Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (20).
Voltado a quem deseja ingressar no setor elétrico, o curso exige ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e disponibilidade para aulas em período integral, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é necessário residir na Serra ou em cidades próximas.
A formação inclui aulas teóricas e práticas sobre sistemas elétricos, com foco em planejamento, execução, manutenção e inspeção de redes de distribuição de energia, seguindo normas técnicas e de segurança.
Durante o curso, os alunos recebem material didático, uniforme, equipamentos de proteção individual (EPIs) e bolsa-auxílio. Ao final, os participantes terão certificado emitido pelo Senai e passarão a integrar o banco de talentos da EDP e de empresas parceiras, podendo ser incluídos em processos seletivos para vagas efetivas.
O processo seletivo para o curso contará com etapas de prova teórica e prática, avaliação psicossocial e entrevista.
Serviço
Curso gratuito – Escola de Eletricistas da EDP
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