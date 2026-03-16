Capacitação feminina

Serra abre inscrições em curso de informática para mulheres com bolsa de R$ 300

Formação voltada para jovens mulheres terá aulas no campus do Ifes em Morada de Laranjeiras, com carga horária de 200 horas

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:57

Inscrições no curso de informática estão abertas até o dia 30 de abril Crédito: Freepik

Jovens mulheres da Serra que buscam qualificação profissional já podem se inscrever em um curso gratuito de informática com bolsa-formação de R$ 300 por mês. A capacitação é voltada para a formação de operador de computador e pretende ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Ao todo, o curso terá carga horária de 200 horas e é destinado a mulheres de 16 a 29 anos. Durante as aulas, as participantes terão contato com conteúdos ligados ao uso de sistemas operacionais, ferramentas digitais e outros recursos de informática utilizados no ambiente profissional.

As aulas serão realizadas no campus Serra do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), localizado no bairro Morada de Laranjeiras. As inscrições estão abertas até o dia 30 de março e devem ser feitas pelo site beneficios.serra.es.gov.br/#/cursos/cadastro.

A formação começa no dia 6 de abril, com aula inaugural marcada para uma segunda-feira, e segue até 16 de julho de 2026. As aulas ocorrerão no período da tarde, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h30.

As participantes selecionadas receberão bolsa-formação de R$ 300 por mês durante o período do curso.

Serviço

Curso de Informática – Operador de Computador

Público : mulheres de 16 a 29 anos;

: mulheres de 16 a 29 anos;

Inscrições : até 30 de março - pelo site: beneficios.serra.es.gov.br/#/cursos/cadastro;

: até 30 de março - pelo site: beneficios.serra.es.gov.br/#/cursos/cadastro;

Período do curso : 6 de abril a 16 de julho de 2026;

: 6 de abril a 16 de julho de 2026;

Aulas : terça, quarta e quinta-feira, das 13h às 17h30;

: terça, quarta e quinta-feira, das 13h às 17h30;

Local: Campus Ifes Serra – Morada de Laranjeiras, Av. dos Sabiás, 330 – Serra.

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