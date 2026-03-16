Rede Meridional faz mutirão com 50 vagas para enfermagem na Serra

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:23
A Rede Meridional realiza, nesta terça (17) e quarta-feira (18), um mutirão de empregos com 50 vagas destinadas a profissionais de enfermagem na região da Grande Vitória. As oportunidades são para enfermeiros e técnicos de enfermagem que vão atuar no Hospital Meridional Serra. O processo seletivo será realizado presencialmente, das 9h às 12h, no Metropolitano Tower, localizado no bairro Civit II, na Serra.
De acordo com a organização, os candidatos devem comparecer ao local com documentos pessoais, como identidade e CPF. O atendimento será feito por ordem de chegada.
A iniciativa tem como objetivo reforçar as equipes assistenciais da unidade hospitalar e ampliar as oportunidades de trabalho para profissionais da área da saúde na região.
Serviço
Super Mutirão de Empregos – Rede Meridional
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