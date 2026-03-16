Oportunidade

Rede Meridional faz mutirão com 50 vagas para enfermagem na Serra

Seleção presencial ocorre nesta terça (17) e quarta-feira (18) para enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuarão em hospital da rede

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:23

Mutirão seleciona 50 profissionais de enfermagem para atuar em hospital da Serra Crédito: Stock

A Rede Meridional realiza, nesta terça (17) e quarta-feira (18), um mutirão de empregos com 50 vagas destinadas a profissionais de enfermagem na região da Grande Vitória. As oportunidades são para enfermeiros e técnicos de enfermagem que vão atuar no Hospital Meridional Serra. O processo seletivo será realizado presencialmente, das 9h às 12h, no Metropolitano Tower, localizado no bairro Civit II, na Serra.

De acordo com a organização, os candidatos devem comparecer ao local com documentos pessoais, como identidade e CPF. O atendimento será feito por ordem de chegada.

A iniciativa tem como objetivo reforçar as equipes assistenciais da unidade hospitalar e ampliar as oportunidades de trabalho para profissionais da área da saúde na região.

Serviço

Super Mutirão de Empregos – Rede Meridional

Datas : terça (17) e quarta-feira (18)

: terça (17) e quarta-feira (18) Horário : das 9h às 12h;

: das 9h às 12h; Local : Metropolitano Tower – Av. Eldes Scherrer Souza, 558, Civit II, Serra;

: Metropolitano Tower – Av. Eldes Scherrer Souza, 558, Civit II, Serra; Vagas : 50 oportunidades para enfermeiros e técnicos de enfermagem;

: 50 oportunidades para enfermeiros e técnicos de enfermagem; Documentos necessários: identidade e CPF.



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