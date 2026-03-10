Mês da Mulher

Mutirão de emprego na Serra oferece mais de 80 vagas para mulheres

Ação no Sine Serra terá entrevistas com empresas e palestra de orientação profissional para candidatas nesta quarta-feira (11)

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:37

Cinco empresas vão participar do processo seletivo no Sine Serra Crédito: Divulgação

Mais de 80 oportunidades de trabalho serão oferecidas em um mutirão de emprego voltado exclusivamente para mulheres, que acontece nesta quarta-feira (11), na Serra. A ação será realizada das 8h às 12h no Sine Serra, que funciona no Pró-Cidadão de Portal de Jacaraípe.

Cinco empresas vão participar do processo seletivo e realizar entrevistas presenciais com candidatas durante o evento. A iniciativa integra as atividades do Mês da Mulher e busca ampliar o acesso do público feminino ao mercado de trabalho.

Antes do início das entrevistas, será realizada uma palestra de orientação profissional entre 8h e 9h. A atividade vai abordar temas como elaboração de currículo, postura no ambiente de trabalho e comportamento durante entrevistas de emprego.

Durante o mutirão, as candidatas poderão disputar vagas em áreas como serviços, comércio, alimentação e atendimento. Entre as oportunidades disponíveis estão auxiliar de limpeza (20 vagas), ajudante de cozinha (30), além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), como auxiliar administrativo (10) e recepcionista hospitalar (10), entre outras funções.

A maior parte das vagas exige ensino fundamental completo, enquanto algumas funções pedem ensino médio ou qualificações específicas, dependendo do cargo. As entrevistas serão realizadas diretamente pelas empresas participantes, o que pode aumentar as chances de contratação imediata.

O atendimento será feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas a partir das 7 horas.

Serviço

Mutirão de Emprego – Mês da Mulher

Data : quarta-feira, 11 de março;

: quarta-feira, 11 de março; Distribuição de senhas : a partir das 7h;

: a partir das 7h; Palestra de orientação : 8h;

: 8h; Entrevistas e atendimento : das 8h às 12h;

: das 8h às 12h; Local : Sine Serra – Pró-Cidadão;

: Sine Serra – Pró-Cidadão; Endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe.

