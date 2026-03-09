Mercado de trabalho

ES tem mais de 5,3 mil vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (9)

Há oportunidades para trabalhadores com nível fundamental, médio, técnico e superior; confira as chances e veja como se candidatar

Publicado em 9 de março de 2026 às 10:52

Há oportunidades para trabalhadores da construção civil com vagas para ajudante de obras, pedreiro, pintor e outras chances Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.323 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (23). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercados, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 1.098. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de limpeza, balconista, cozinheiro, fiscal de loja, marceneiro, engenheiro mecânico, soldador, pintor industrial, pedreiro, vendedor, repositor, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 900. Há oportunidades para assistente administrativo, assistente de planejamento, vendedor externo, auxiliar de escritório, analista de frotas e consultor de vendas entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.086. Há oportunidades para vendedor interno, pedreiro, padeiro, operador de máquinas, manobrista, frentista, mecânico de refrigeração, cozinheiro, costureira, cuidador de idosos, ajudante de obras, ajudante de cozinha, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 445. Há oportunidades para operador de caixa, ajudante de obras, ajudante de vendas, auxiliar administrativo, atendente de loja, carpinteiro, operador de empilhadeira, repositor, recepcionista, vendedor interno e outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 1298. Há oportunidades para torneiro mecânico, técnico de suporte de TI, pizzaiolo, repositor, sinaleiro, sushiman, supervisor de logística, merendeiro, mecânico de empilhadeira, frentista, fonoaudiólogo, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 164. Há oportunidades para manicure, mecânico de automóveis, operador de caixa, costureira, balconista, auxiliar de linha de produção, ajudante de farmácia, auxiliar de limpeza, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 295. Há oportunidades para vigilante, soldador, pedreiro, eletricista, carpinteiro, motorista de van, ajudante de confeitaria, atendente, auxiliar e produção e outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 110. Há oportunidades para ajudante de motorista, pedreiro, operador de produção, auxiliar administrativo, conferente, vendedor interno, motorista de caminhão, recepcionista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 326. Há oportunidades para tratorista, vendedor, repositor, serralheiro, recepcionista, farmacêutico, embalador, pedreiro, operador de caixa, motorista de caminhão, frentista, eletricista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 114. Há oportunidades para vendedor, motorista, churrasqueiro, servente de obras, auxiliar de serviços gerais, consultor de vendas, churrasqueiro, designer gráfico, estoquista, operador de caixa, empacotador, entre outras vagas. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Carlos Lindenberg, esquina com a Rua Desembargador Josias Soares, Casa do Cidadão, 19 – Centro, Anchieta-ES.

Vagas: 75. Há oportunidades para ajudante de serralheria, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de caldeira, cozinheiro de hotel, atendente comercial, pintor, zelador, ajudante de obras, cozinheiro de hotel, entre outras chances. Veja as vagas

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é online e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].

Vagas: 100. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de obras, analista contábil, cabeleireiro, costureira de máquinas industriais, pedreiro, vendedor interno, representante comercial, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 165. Há oportunidades para eletricista de manutenção, ensacador, estoquista, servente de obras, repositor de mercadorias, pedreiro, motorista, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 233. Há oportunidades para garçom, estoquista, operador de máquina agrícola, pintor de obras, tratorista, supervisor comercial, técnico em segurança do trabalho, zelador, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

