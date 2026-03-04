Entenda o que muda

Concurso da Polícia Civil do ES terá mais candidatos convocados para teste físico

Anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais; o concurso contempla 1.052 vagas imediatas para o cargo de oficial investigador de polícia

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:31

De acordo com o edital, a convocação para o teste físico estava limitada a até duas vezes o número de vagas, respeitando a ordem de classificação e os critérios de concorrência. Dessa forma, o quantitativo previsto era de 2.104 candidatos, que passariam para as próximas etapas eliminatórias, como TAF, exames de saúde, avaliação psicológica e investigação criminal e social.

Com a decisão anunciada pelo governador, o número de convocados para o TAF passará a ser de três vezes o total de vagas previstas no edital. Na prática, o quantitativo de classificados para a próxima etapa do concurso da PCES será de 3.156 candidatos, conforme a nova regra.

Em seu perfil, Casagrande publicou: “Estamos ampliando de duas para três vezes o número de convocados para o Teste de Aptidão Física. Uma decisão que gera mais oportunidades, amplia o cadastro de reserva e valoriza quem já avançou até aqui”.

O concurso da PCES contempla 1.052 vagas imediatas para o cargo de oficial investigador de polícia. A nova função substitui as antigas nomenclaturas de investigador de polícia, escrivão e agente de polícia, reunindo, em um único cargo, as atribuições ligadas à investigação criminal.

