Polícia Civil do ES divulga gabarito da prova de concurso público

Prazo para entrar com recurso vai até as 23h59 do dia 4 de fevereiro; resultado preliminar dos exames está previsto para ser publicado no dia 4 de março

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:13

A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou o gabarito preliminar da prova objetiva, que foi aplicada no último domingo (1º). O concurso tem como objetivo preencher 1.052 vagas de oficial investigador e contou com a participação de mais de 49 mil candidatos.

Os participantes devem conferir as respostas no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

O prazo para entrar com recurso vai até as 23h59 do dia 4 de fevereiro.

Os candidatos tiveram de responder a 100 questões de múltipla escolha. Para ser aprovado, é necessário alcançar, pelo menos, 50 pontos na prova, além de não ter obtido nota zero em qualquer disciplina.

No dia 4 de março, está prevista a divulgação das respostas aos recursos, do gabarito oficial e do resultado preliminar da prova objetiva. A convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) está prevista para 18 de março. Os exames serão realizados entre os dias 21 e 29 de março.

O concurso para oficial investigador oferece 1.052 vagas. A carreira exige o nível superior e tem salário inicial de R$ 8.539,34.

Sobre o cargo de oficial investigador

Criado por meio da Lei Complementar nº 1.093, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em novembro de 2024, o cargo de oficial de investigador de polícia foi instituído com o objetivo de fortalecer o quadro de servidores da PCES e modernizar a estrutura investigativa da instituição. A nova função substitui as antigas carreiras de investigador de polícia, escrivão e agente de polícia, reunindo em um único cargo as atribuições ligadas à investigação criminal. A carreira de OIP é regida por estatuto próprio e o ingresso é realizado por meio de concurso público, com etapas que incluem prova objetiva, exames físicos, psicológicos, investigação social e curso de formação profissional.

Etapas

O concurso contará com seis etapas, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório:

Prova objetiva de conhecimentos;

Teste de Aptidão Física (TAF);

Exame de saúde;

Exame psicotécnico;

Investigação criminal e social;

Curso de formação profissional.

