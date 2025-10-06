Nível superior

Polícia Civil do ES publica edital de concurso com 1.052 vagas

Inscrições poderão ser feitas de 16 de outubro a 16 de novembro; concurso contará com seis etapas, com as primeiras provas marcadas para o dia 1º de fevereiro

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:56

A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou nesta segunda-feira (6) o edital de abertura de concurso público com 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia. Para participar, o candidato precisa ter o nível superior. A remuneração inicial é de R$ 8.539,34, para jornada de 40 horas semanais..

As inscrições poderão ser feitas no período de 16 de outubro a 16 de novembro, pelo site do no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pelo certame.

A prova está prevista para ser aplicada no dia 1º de fevereiro de 2026.

SOBRE O CARGO DE OFICIAL INVESTIGADOR DE POLÍCIA (OIP)

Criado por meio da Lei Complementar nº 1.093, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em novembro de 2024, o cargo de oficial de investigador de polícia foi instituído com o objetivo de fortalecer o quadro de servidores da PCES e modernizar a estrutura investigativa da instituição. A nova função substitui as antigas carreiras de investigador de polícia, escrivão e agente de polícia, reunindo em um único cargo as atribuições ligadas à investigação criminal. A carreira de OIP é regida por estatuto próprio e o ingresso é realizado por meio de concurso público, com etapas que incluem prova objetiva, exames físicos, psicológicos, investigação social e curso de formação profissional.

ETAPAS

O concurso contará com seis etapas, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório:

Prova objetiva de conhecimentos;

Teste de Aptidão Física (TAF);

Exame de saúde;

Exame psicotécnico;

Investigação criminal e social;

Curso de formação profissional.

