Polícia Civil do ES publica edital de concurso com 1.052 vagas

A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou nesta segunda-feira (6) o edital de abertura de concurso público com 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia. Para participar, o candidato precisa ter o nível superior. A remuneração inicial é de R$ 8.539,34, para jornada de 40 horas semanais..
As inscrições poderão ser feitas no período de 16 de outubro a 16 de novembro, pelo site do no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pelo certame.
A prova está prevista para ser aplicada no dia 1º de fevereiro de 2026.
Criado por meio da Lei Complementar nº 1.093, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em novembro de 2024, o cargo de oficial de investigador de polícia foi instituído com o objetivo de fortalecer o quadro de servidores da PCES e modernizar a estrutura investigativa da instituição. A nova função substitui as antigas carreiras de investigador de polícia, escrivão e agente de polícia, reunindo em um único cargo as atribuições ligadas à investigação criminal. A carreira de OIP é regida por estatuto próprio e o ingresso é realizado por meio de concurso público, com etapas que incluem prova objetiva, exames físicos, psicológicos, investigação social e curso de formação profissional.
O concurso contará com seis etapas, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório:
