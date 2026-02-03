Norte do ES

Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar mais de 100 temporários

Carga horária varia de 30 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.133,47 a R$ 3.075,83. Para o cargo de cuidador social, a jornada será em escala de 48/72

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12:09

Prefeitura de Aracruz Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura de Aracruz, município localizado no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental, médio e superior. A oferta é de 101 vagas temporárias para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Também haverá formação de cadastro de reserva.

A carga horária varia de 30 a 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 2.133,47 e R$ 3.075,83. Para o cargo de cuidador social, a jornada será em escala de 48/72.

Os interessados poderão se inscrever de 6 a 19 de fevereiro de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

A taxa de inscrição é de R$ 40 para os cargos de nível fundamental, R$ 50 para os de nível médio e R$ 60 para os de nível superior.

Podem solicitar isenção do valor os candidatos com hipossuficiência econômica, doadores de medula óssea e pessoas com deficiência. O pedido do benefício poderá ser feito nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2026.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório, seguida de avaliação biopsicossocial e heteroidentificação (para vagas reservadas) e comprovação de requisitos para o Programa Municipal de “Oportunidades”.

O prazo de validade do processo seletivo será de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final no Diário Oficial.

Confira as vagas

NÍVEL FUNDAMENTAL

Cuidador social (12 vagas + cadastro de reserva)

NÍVEL MÉDIO

Agente de triagem (1 vaga + cadastro de reserva)

Agente cadastrador (15 vagas + cadastro de reserva)

Educador social (11 vagas + cadastro de reserva)

NÍVEL SUPERIOR

Assistente social (46 vagas + cadastro de reserva)

Arte educador (1 vaga + cadastro de reserva)

Nutricionista (1 vaga + cadastro de reserva)

Pedagogo (1 vaga + cadastro de reserva)

Psicólogo (13 vagas + cadastro de reserva)

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta