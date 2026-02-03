Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar mais de 100 temporários

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12:09
A Prefeitura de Aracruz, município localizado no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental, médio e superior. A oferta é de 101 vagas temporárias para atuação na Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Também haverá formação de cadastro de reserva.
A carga horária varia de 30 a 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 2.133,47 e R$ 3.075,83. Para o cargo de cuidador social, a jornada será em escala de 48/72.
Os interessados poderão se inscrever de 6 a 19 de fevereiro de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
A taxa de inscrição é de R$ 40 para os cargos de nível fundamental, R$ 50 para os de nível médio e R$ 60 para os de nível superior.
Podem solicitar isenção do valor os candidatos com hipossuficiência econômica, doadores de medula óssea e pessoas com deficiência. O pedido do benefício poderá ser feito nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2026.
Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório, seguida de avaliação biopsicossocial e heteroidentificação (para vagas reservadas) e comprovação de requisitos para o Programa Municipal de “Oportunidades”.
O prazo de validade do processo seletivo será de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final no Diário Oficial.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o