Novos servidores

Prefeitura de Vila Velha prepara concurso para auditor e cargos do magistério

Administração municipal realiza levantamentos que vão apontar o quantitativo de vagas necessário para cada certame; seleções devem ocorrer em 2026

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:45

Prefeitura de Vila Velha terá reforço no quadro de servidores Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Vila Velha deve abrir concurso público para cargos de auditor fiscal da Receita Municipal, pedagogo e professor, com salários que podem chegar a R$ 4,1 mil mensais. A previsão é de que os certames ocorram ainda em 2026.

A informação foi confirmada pelo município nesta quinta-feira (8). De acordo com a prefeitura, a Administração Municipal iniciou estudos técnicos para a realização de novos concursos públicos.

No caso do cargo de auditor, os levantamentos preliminares apontam a necessidade de recomposição do quadro, considerando aposentadorias e a demanda crescente por fortalecimento das ações de controle, fiscalização e arrecadação do município.

A remuneração inicial da carreira de auditor é de R$ 4.118,10, com carga horária de 40 horas semanais. O cargo exige que o candidato tenha o nível superior, sendo que o salário base e os demais requisitos estão previstos na Lei nº 6.293/2020.

O número de vagas, bem como dos requisitos específicos e demais critérios ainda serão definidos, pois dependem da conclusão dos estudos técnicos e orçamentários em andamento.

Concurso para o magistério

A Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha também realiza um levantamento detalhado das necessidades da rede, levando em conta fatores como expansão de unidades escolares, demandas pedagógicas, áreas com maior carência de profissionais e planejamento para os próximos anos.

Apenas após a finalização desses estudos será possível definir o quantitativo de vagas, as áreas de atuação, considerando as disciplinas e as etapas de ensino. Os requisitos dos cargos e o salário-base estão dispostos na Lei nº 6.773/2022

O salário inicial para professores e pedagogos é de R$ 3.215 para o nível de graduação, com carga horária de 25 horas semanais.

A prefeitura informou, em nota, que a Administração Municipal dará ampla divulgação aos certames por meio dos canais institucionais, assim que os estudos forem concluídos e as decisões formalizadas.

