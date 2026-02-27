Nível superior

Vitória abre concurso para auditores; ganhos chegam a R$ 7,5 mil

São 16 vagas para as áreas de meio ambiente, consumo, obras e vigilância sanitária; inscrições iniciam na próxima segunda-feira (2)

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:41

As provas serão aplicadas no dia 26 de abril de 2026, com duração de 4h30. Crédito: André Sobral/Divulgação

O edital do novo concurso público da Prefeitura de Vitória foi divulgado no Diário Oficial do município na última quinta-feira (26). As oportunidades são para o cargo de auditor de atividades urbanas, nas áreas de consumo, meio ambiente, posturas/obras e Vigilância Sanitária. O certame prevê 16 vagas para nível superior, além de formação de cadastro de reserva, com ganhos que podem chegar a R$ 7,5 mil.

Os aprovados terão remuneração de R$ 3.922, além de produtividade de até R$ 2.833 e auxílio-alimentação de R$ 825. As inscrições podem ser realizadas das 16 horas do dia 2 de março até as 16 horas do dia 1º de abril, pelo site www.institutoconsulplan.org.br.

As provas serão aplicadas no dia 26 de abril de 2026, com duração de 4h30. O conteúdo programático das provas objetivas e discursivas, as atribuições dos cargos, a relação de documentos para posse e o cronograma estão disponibilizados no edital do concurso público. O concurso é de responsabilidade do Instituto Consulplan.

Confira as oportunidades

Auditor de Atividades Urbanas - Consumo

Ensino superior em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia ou Engenharia de Produção ou Gestão Comercial ou Gestão Pública ou Marketing ou Comunicação Social

Auditor de Atividades Urbanas - Meio Ambiente

Ensino Superior em Ciências Biológicas ou Ecologia ou Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal ou Geografia ou Geologia ou Gestão Ambiental ou Oceanografia ou Química

Auditor de Atividades Urbanas - Posturas e Obras

Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil ou Engenharia de Segurança do Trabalho ou Engenharia Sanitária ou Engenharia Cartográfica ou Engenharia Topográfica

Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária

Ensino Superior em Biomedicina ou Ciências Biológicas ou Enfermagem ou Engenharia de Alimentos ou Farmácia ou Medicina Veterinária ou Nutrição ou Odontologia ou Engenharia Química

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta