Vitória abre concurso para auditores; ganhos chegam a R$ 7,5 mil

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:41
O edital do novo concurso público da Prefeitura de Vitória foi divulgado no Diário Oficial do município na última quinta-feira (26). As oportunidades são para o cargo de auditor de atividades urbanas, nas áreas de consumo, meio ambiente, posturas/obras e Vigilância Sanitária. O certame prevê 16 vagas para nível superior, além de formação de cadastro de reserva, com ganhos que podem chegar a R$ 7,5 mil.
Os aprovados terão remuneração de R$ 3.922, além de produtividade de até R$ 2.833 e auxílio-alimentação de R$ 825. As inscrições podem ser realizadas das 16 horas do dia 2 de março até as 16 horas do dia 1º de abril, pelo site www.institutoconsulplan.org.br.
As provas serão aplicadas no dia 26 de abril de 2026, com duração de 4h30. O conteúdo programático das provas objetivas e discursivas, as atribuições dos cargos, a relação de documentos para posse e o cronograma estão disponibilizados no edital do concurso público. O concurso é de responsabilidade do Instituto Consulplan.
Auditor de Atividades Urbanas - Consumo
Auditor de Atividades Urbanas - Meio Ambiente
Auditor de Atividades Urbanas - Posturas e Obras
Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária
