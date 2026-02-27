Home
>
Concursos
>
Vitória abre concurso para auditores; ganhos chegam a R$ 7,5 mil

Vitória abre concurso para auditores; ganhos chegam a R$ 7,5 mil

São 16 vagas para as áreas de meio ambiente, consumo, obras e vigilância sanitária; inscrições iniciam na próxima segunda-feira (2)

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:41

Fachada da Prefeitura de Vitória: contrato da folha de pagamento com banco será de 5 anos
As provas serão aplicadas no dia 26 de abril de 2026, com duração de 4h30. Crédito: André Sobral/Divulgação

O edital do novo concurso público da Prefeitura de Vitória foi divulgado no Diário Oficial do município na última quinta-feira (26). As oportunidades são para o cargo de auditor de atividades urbanas, nas áreas de consumo, meio ambiente, posturas/obras e Vigilância Sanitária. O certame prevê 16 vagas para nível superior, além de formação de cadastro de reserva, com ganhos que podem chegar a R$ 7,5 mil.

Recomendado para você

A remuneração é de R$ 3.417, com jornada de 30 horas semanais; os selecionados no certame atuarão no Programa Incluir

Prefeitura de Cariacica abre seleção para assistente social e psicólogo

São 16 vagas para as áreas de meio ambiente, consumo, obras e vigilância sanitária; inscrições iniciam na próxima segunda-feira (2)

Vitória abre concurso para auditores; ganhos chegam a R$ 7,5 mil

Há vagas para professor, nutricionista, engenheiro, médico veterinário, auxiliar de serviços gerais, assistente social, contador e outras chances

Fames, Ifes e prefeituras: 10 concursos e seleções abertos no ES

Os aprovados terão remuneração de R$ 3.922, além de produtividade de até R$ 2.833 e auxílio-alimentação de R$ 825. As inscrições podem ser realizadas das 16 horas do dia 2 de março até as 16 horas do dia 1º de abril, pelo site www.institutoconsulplan.org.br.

As provas serão aplicadas no dia 26 de abril de 2026, com duração de 4h30. O conteúdo programático das provas objetivas e discursivas, as atribuições dos cargos, a relação de documentos para posse e o cronograma estão disponibilizados no edital do concurso público. O concurso é de responsabilidade do Instituto Consulplan.

Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

Confira as oportunidades

Auditor de Atividades Urbanas - Consumo

  • Ensino superior em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia ou Engenharia de Produção ou Gestão Comercial ou Gestão Pública ou Marketing ou Comunicação Social

Auditor de Atividades Urbanas - Meio Ambiente

  • Ensino Superior em Ciências Biológicas ou Ecologia ou Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal ou Geografia ou Geologia ou Gestão Ambiental ou Oceanografia ou Química

Auditor de Atividades Urbanas - Posturas e Obras

  • Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil ou Engenharia de Segurança do Trabalho ou Engenharia Sanitária ou Engenharia Cartográfica ou Engenharia Topográfica

Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária

  • Ensino Superior em Biomedicina ou Ciências Biológicas ou Enfermagem ou Engenharia de Alimentos ou Farmácia ou Medicina Veterinária ou Nutrição ou Odontologia ou Engenharia Química

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais