Home
>
Concursos
>
Prefeitura de Cariacica abre seleção para assistente social e psicólogo
Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Prefeitura de Cariacica abre seleção para assistente social e psicólogo

Publicado em 27/02/2026 às 11h54

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), lançou edital de processo seletivo simplificado quinta-feira (26). As vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva para os cargos de assistente social e psicólogo.

O processo seletivo será realizado por meio de análise de títulos. Os interessados podem se inscrever de forma on-line, pelo site https://prosel.cariacica.es.gov.br/, até as 14 horas do dia 6 de março. A remuneração é de R$ 3.417, com jornada de 30 horas semanais. Os selecionados atuarão no Programa Incluir.

Processo seletivo simplificado para psicólogos e assistentes sociais

Leia também:

Vitória abre concurso para auditores; ganhos chegam a R$ 7,5 mil

Publicidade