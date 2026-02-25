Oportunidades

Fames, Ifes e prefeituras: 10 concursos e seleções abertos no ES

Há vagas para professor, nutricionista, engenheiro, médico veterinário, auxiliar de serviços gerais, assistente social, contador e outras chances

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08:00

Faes oferece 23 vagas para professor com remuneração de até R$ 7.512 Crédito: Fames/Divulgação

Ao menos 10 concursos públicos e seleções estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. As oportunidades são para trabalhar em prefeituras, no Instituto Federal do Espírito Santo e outras instituições. Os salários chegam a R$ 10.221.

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) tem edital aberto com 23 vagas, além de formar cadastro de reserva para os cargos de professor titular, professor adjunto e professor substituto. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira (26). A remuneração é de até R$ 7.512. Veja vagas.

A Prefeitura de Vitória tem seleção com 4 vagas de contratação imediata destinadas a profissionais da saúde que desejam trabalhar na rede municipal, além de formar cadastro de reserva. Há oportunidades para farmacêuticos, nutricionista e fisioterapeuta. As inscrições começam na próxima quarta-feira (4) e podem ser feitas até o dia 13 de março. A remuneração é de até R$ 4.109. Veja vagas.

O Instituto Federal do Espírito Santo tem edital aberto para contratação de professor substituto para atuar com atendimento educacional especializado no campus de Guarapari. O prazo para inscrição no certame se encerra no próximo domingo (1). A remuneração varia de R$ 5.130,63 a R$ 8.058,29, conforme a titulação do candidato. Veja vagas.

