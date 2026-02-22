Home
Bombeiros, Marinha e UnB: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Há oportunidades para professores, enfermeiros, pedreiros, auxiliares administrativos, médicos e outras áreas; veja como se inscrever

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 17:17

Ao menos 172 concursos públicos e seleções estão abertos em todo o país e reúnem vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. As oportunidades somam mais de 16 mil vagas para profissionais com ensino fundamental, médio, superior e técnico, com salários que chegam a R$ 35.877.

Marinha do Brasil, fuzileiros navais
Marinha tem edital com 110 vagas para formação de fuzileiros navais Crédito: @marinhaoficial/Instagram

A Marinha do Brasil oferece 850 vagas para o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros localizadas em Vila Velha (ES), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE) e Olinda (PE). O período de inscrições vai até a próxima quarta-feira (25). O certame oferece oportunidades para candidatos com idade entre 18 e menos de 22 anos. A remuneração ao final do curso é de até R$ 2.294. Os aprovados vão contar com alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Veja vagas.

A Prefeitura de João Neiva, na Região Norte do Espírito Santo, tem 22 oportunidades abertas para profissionais temporários. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração chega a R$ 4.060. Os interessados podem se inscrever de 23 a 27 de fevereiro. Veja vagas.

Ainda no Espírito Santo, o Corpo de Bombeiros publicou edital de concurso público com seis vagas para o cargo de oficial combatente e outras 400 destinadas ao cadastro de reserva. Depois de concluído o curso de formação, a remuneração pode chegar a R$ 10.221. Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos. As inscrições ficam abertas até 5 de março. Veja vagas.

Já em Santa Catarina, a corporação tem seleção com 110 vagas para formação de praças e oficiais da corporação. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (25). A remuneração é de até R$ 18.670, além de tíquete-alimentação. Veja vagas.

A Universidade de Brasília tem concurso aberto com 45 vagas para professores de ensino superior. Os interessados podem se inscrever no certame até o dia 3 de março. A remuneração é de até R$ 13.288. Veja vagas.

