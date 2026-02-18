Home
Cooperativa de agronegócio abre vagas para jovem aprendiz no ES

Opotunidades são para estudantes de 14 a 17 anos; inscrições podem ser feitas por meio de formulário on-line

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:50

Estudantes de Santa Maria de Jetibá e Nova Venécia com idade entre 14 e 17 anos podem se inscrever no Programa Jovem Aprendiz da Nater Coop, cooperativa que atua no agronegócio capixaba. Os selecionados vão aprender sobre a rotina de trabalho e atividades práticas do setor.

Ao todo, são 15 vagas, sendo 10 para o municípios de Santa Maria de Jetibá e cinco para o de Nova Venécia. Para participar, é  necessário estar cursando o ensino fundamental ou médio. As oportunidades são para o turno vespertino, das 13h às 17h.

Todos os  participantes receberão bolsa-auxílio e seguro de vida. Para se inscrever, é preciso preencher um formulário on-line, apenas no link da cidade pretendida (veja no final desta matéria).

Na primeira etapa do programa, os selecionados têm aulas teóricas em instituições de ensino parceiras. Depois, participam da fase  prática dentro da cooperativa para conhecer a rotina operacional da instituição.

Durante o período de aprendizagem, os jovens são acompanhados por monitores — colaboradores com mais experiência da própria cooperativa —, que auxiliam na orientação das atividades diárias.

Com sede em Santa Maria de Jetibá, a Nater Coop é a maior cooperativa do agronegócio no Espírito Santo. Atualmente, conta com mais de 25 mil cooperados e atua em diversos segmentos, desde a produção de alimentos até a exportação de café.

Serviço

 Programa Jovem Aprendiz Nater Coop 2026

  • Total de vagas: 15 (10 para Santa Maria de Jetibá e 5 para Nova Venécia)
  • Inscrições: até 22/2 (Santa Maria de Jetibá) e até 15/3 (Nova Venécia)
  • Requisitos: ter entre 14 e 17 anos e estar cursando ensino fundamental ou médio
  • Link para inscrições em Santa Maria de Jetibá: https://forms.gle/xMCFEUL4VbEuRQ1DA
  • Link para inscrições em Nova Venécia: https://forms.gle/ywBbyi3pqfdKJu6G7

