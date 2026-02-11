Home
Sesc abre 100 oportunidades de emprego no Norte do ES

Ação de recrutamento acontece nesta quinta-feira (12), das 9h às 17h, na EMEF Julieta Miranda Freitas, no bairro Serramar, na Serra

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 13:58

Sesc Praia Formosa, em Aracruz
Sesc Praia Formosa, em Aracruz Crédito: Jansen Dias Lube

O Sesc-ES está com 100 vagas de trabalho destinadas à unidade hoteleira do Sesc Praia Formosa, em Aracruz. Do total de oportunidades, 20 são imediatas e as demais para formação de cadastro de reserva.

Há chances para postos como porteiro, recepcionista, guarda-vidas e recreador. Confira a lista completa abaixo. 

Para selecionar os profissionais, a instituição realizará uma ação de recrutamento nesta quinta-feira (12), das 9h às 17h, na EMEF Julieta Miranda Freitas, no bairro Serramar, na Serra. A iniciativa acontece em parceria com o programa Emprega Senac.

Os interessados devem apresentar comprovante de residência, documento oficial com foto e currículo. Os candidatos do sexo masculino também devem levar a certidão de reservista.

Uma representante do setor de Recursos Humanos do Sesc-ES estará no local para conduzir o atendimento aos candidatos e esclarecer dúvidas. Os participantes também poderão passar por pré-entrevistas.

A iniciativa do Sesc tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado de trabalho e fortalecer a conexão com o território, especialmente em um momento de expansão e consolidação das operações do Sesc Praia Formosa.

Confira algumas vagas

  • Monitor de recreação
  • Assistente de manutenção
  • Auxiliar de lavanderia
  • Auxiliar de zeladoria
  • Camareiro(a) de hotel
  • Guarda-vidas
  • Piscineiro
  • Porteiro
  • Recepcionista de hotel
  • Recreador
  • Tratorista
  • Assistente de manutenção – infraestrutura de TI
  • Auxiliar administrativo

Para conferir todas as vagas disponíveis, clique aqui

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

