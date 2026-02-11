Aracruz

Sesc abre 100 oportunidades de emprego no Norte do ES

Ação de recrutamento acontece nesta quinta-feira (12), das 9h às 17h, na EMEF Julieta Miranda Freitas, no bairro Serramar, na Serra

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 13:58

Sesc Praia Formosa, em Aracruz Crédito: Jansen Dias Lube

O Sesc-ES está com 100 vagas de trabalho destinadas à unidade hoteleira do Sesc Praia Formosa, em Aracruz. Do total de oportunidades, 20 são imediatas e as demais para formação de cadastro de reserva.

Há chances para postos como porteiro, recepcionista, guarda-vidas e recreador. Confira a lista completa abaixo.

Para selecionar os profissionais, a instituição realizará uma ação de recrutamento nesta quinta-feira (12), das 9h às 17h, na EMEF Julieta Miranda Freitas, no bairro Serramar, na Serra. A iniciativa acontece em parceria com o programa Emprega Senac.

Os interessados devem apresentar comprovante de residência, documento oficial com foto e currículo. Os candidatos do sexo masculino também devem levar a certidão de reservista.

Uma representante do setor de Recursos Humanos do Sesc-ES estará no local para conduzir o atendimento aos candidatos e esclarecer dúvidas. Os participantes também poderão passar por pré-entrevistas.

A iniciativa do Sesc tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado de trabalho e fortalecer a conexão com o território, especialmente em um momento de expansão e consolidação das operações do Sesc Praia Formosa.

Confira algumas vagas

Monitor de recreação

Assistente de manutenção

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de zeladoria

Camareiro(a) de hotel

Guarda-vidas

Piscineiro

Porteiro

Recepcionista de hotel

Recreador

Tratorista

Assistente de manutenção – infraestrutura de TI

Auxiliar administrativo

Para conferir todas as vagas disponíveis, clique aqui.

