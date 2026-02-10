1,2 mil vagas

Serra promove mutirão para quem busca o primeiro emprego

Ação será realizada nesta quarta-feira (11), no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, com cadastro, orientação profissional e encaminhamento para vagas

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:34

Ação na Serra tem como objetivo aproximar novos trabalhadores das oportunidades disponíveis no mercado Crédito: Tom Paparazzy/Secom-PMS

A Prefeitura da Serra promove, nesta quarta-feira (11), das 8h30 às 12h, a Blitz de Emprego – Mutirão Primeiros Passos, iniciativa voltada a pessoas que buscam o primeiro vínculo formal de trabalho. A ação será realizada no Pró-Cidadão, no bairro Portal de Jacaraípe, e vai ofertar 1,2 mil vagas.

Desenvolvido pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), o mutirão integra as políticas municipais de inclusão produtiva e tem como objetivo aproximar novos trabalhadores das oportunidades disponíveis no mercado. Durante o atendimento, os participantes poderão realizar cadastro, receber orientações profissionais e ser encaminhados para vagas compatíveis com seus perfis e com as exigências das empresas parceiras.

Entre as oportunidades ofertadas estão vagas para agente de portaria (PCD), ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, vendedor interno e operador de carrinho (travelling). Há possibilidade de participação de pessoas com deficiência em diferentes funções. Outras vagas também podem ser consultadas no portal oficial Mais Emprego.

A secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Márcia Lamas, ressalta que a ação é estratégica para facilitar o acesso ao mercado e apoiar quem está iniciando a trajetória profissional. “A blitz aproxima essas pessoas das oportunidades e oferece orientação, ampliando as chances de contratação”, afirma.

Além do encaminhamento para vagas, o mutirão Primeiros Passos oferece orientações sobre elaboração de currículo, comportamento em processos seletivos e preparação para entrevistas. O atendimento será realizado por ordem de chegada, conforme a organização do serviço.

O projeto atende prioritariamente jovens de 18 a 29 anos, além de mulheres, pessoas com deficiência, beneficiários de programas sociais, trabalhadores autônomos, egressos do sistema penal, pessoas que cumpriram medidas socioeducativas, imigrantes e refugiados, ampliando o alcance das políticas públicas de emprego no município.

Serviço

Blitz de Emprego – Mutirão Primeiros Passos;

Data: 11 de fevereiro (quarta-feira);

11 de fevereiro (quarta-feira); Horário: das 8h30 às 12h;

das 8h30 às 12h; Local: Pró-Cidadão – Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe;

Pró-Cidadão – Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe; Consulta de vagas disponíveis no portal Mais Emprego: http://maisemprego.serra.es.gov.br.

