Nível médio

Iases muda edital e amplia vaga para mulheres em concurso público

Alteração foi feita com base em justificativa técnica e atendimento à legislação de equidade de gênero prevista no documento retificado

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:29

Agente socioeducativo do Iases Crédito: Iases / Divulgação

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) ampliou a oferta de vagas para mulheres no cargo de agente socioeducativo. Com a mudança, ficou determinado que 20% das oportunidades sejam destinadas ao gênero feminino, o que corresponde a 169 vagas. Na primeira versão do edital, a oferta era de 78 postos, ou seja, apenas 9%.

A retificação do edital está disponível na página oficial do certame na internet. Do total de 842 vagas oferecidas no concurso, 673 ficaram destinadas aos homens.

Conforme o documento, a alteração foi feita com base em justificativa técnica e em atendimento à legislação de equidade de gênero prevista no documento retificado.

Outra alteração está relacionada ao total de redações que serão corrigidas. Serão avaliados 6.730 exames de candidatos do gênero masculino e 1.690 do feminino. O resultado preliminar do teste está previsto para ser divulgado no dia 16 de fevereiro.

A mudança ocorre após candidatas inscritas no concurso realizarem uma mobilização para que o edital fosse corrigido e respeitasse o percentual de 20% reservado às mulheres. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) chegou a instaurar procedimento para apurar se houve discriminação de gênero no certame.

O Iases administra 11 Unidades de Atendimento Socioeducativo voltadas ao público masculino, uma destinada ao público feminino, transexuais e travestis e um Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo, responsável pelo acolhimento inicial de adolescentes, independentemente do sexo ou gênero.

O cargo de agente socioeducativo registrou 32.788 inscritos, dos quais 21.668 concorrem às vagas do quadro masculino e 11.120 às do quadro feminino.

