Sedu, Bombeiros e Ufes: 32 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há oportunidades para professor, oficial combatente, policial legislativo, diplomata, bibliotecário, agente de integração escolar, entre outros cargos

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 19:31

Ufes tem 41 vagas para professores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros

Mais de 32 mil vagas estão abertas em 205 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os aprovados poderão ter salários que chegam a R$ 47 mil.

Os postos são destinados à seleção de servidores efetivos e temporários em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à formação de cadastro de reserva para bolsistas na função de agente de integração escolar, com exigência de nível médio completo. A remuneração é de R$ 2.300. As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 10 de fevereiro de 2026.

Ainda na pasta da Educação, o governo do Espírito Santo lançou outra seleção para profissionais das áreas administrativa, social, psicológica, biblioteconomia e serviços gerais. Os selecionados serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS). São mais de 500 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.682,70 a R$ 5.792,56. O prazo de inscrição vai até 23 de fevereiro.

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo lançou edital de concurso público para o cargo de oficial combatente. A oferta é de seis vagas imediatas e outras 400 para formação de cadastro de reserva. Após a conclusão do curso de formação, a remuneração chega a R$ 10.221. Os candidatos precisam ter nível médio, idade entre 18 e 28 anos, entre outros requisitos. As inscrições seguem até 5 de março.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para concurso com 41 vagas para professores do Magistério Superior. A remuneração varia de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85, conforme a carga horária e a titulação do candidato. O prazo para se inscrever segue até o dia 11 de fevereiro.

No entanto, há cronogramas específicos para algumas áreas. Para o Departamento de Clínica Médica, nas áreas/subáreas Medicina/Clínica Médica, Medicina/Doenças Infecciosas e Parasitárias e Medicina/Nefrologia, o prazo segue até 27 de janeiro. Já para o Departamento de Ginástica/CEFD, área Educação Física, tema Educação Física, os interessados podem se inscrever de 26 de janeiro a 25 de fevereiro.

O Instituto Rio Branco, órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, lançou edital do concurso de admissão à carreira de diplomata com o objetivo de preencher 60 vagas, destinadas a candidatos com nível superior. O salário inicial é de R$ 22.558,56. Os interessados podem se inscrever até as 18h de 25 de fevereiro de 2026.

A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas para concurso público com 80 vagas para o cargo de técnico legislativo, especialidade policial legislativo federal. Do total de oportunidades, 40 são imediatas e 40 destinadas à formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 21.328, para carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter nível superior. O prazo segue até 20 de fevereiro.

