Sai edital de concurso para diplomatas, com salário de R$ 22 mil

O concurso é aberto a candidatos que tenham nível superior; interessados poderão se inscrever no período de 4 a 25 de fevereiro, no site da banca organizadora

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:33

Instituto Rio Branco tem vagas para diplomatas
Instituto Rio Branco tem vagas para diplomatas Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Instituto Rio Branco, ligado ao Ministério das Relações Exteriores, divulgou nesta quinta-feira (29) o edital de abertura do concurso público para a carreira de diplomata. A oferta é de 60 vagas, com salário inicial de R$ 22.558.

Sai edital de concurso para diplomatas, com salário de R$ 22 mil

Para participar do certame, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área. Do total de oportunidades, 39 são destinadas à ampla concorrência, três a pessoas com deficiência, 15 a pessoas pretas e pardas, duas a pessoas indígenas e uma a pessoas quilombolas.

Os interessados podem se inscrever de 4 a 25 de fevereiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo concurso. A taxa de inscrição é de R$ 229.

Podem pedir isenção da taxa os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea. O pedido do benefício deve ser feito no mesmo prazo das inscrições.

Os candidatos farão prova objetiva, prevista para ser aplicada em 29 de março, em todas as capitais do país, além do Distrito Federal. O exame terá 240 questões, no estilo “certo” ou “errado”, distribuídas nas seguintes disciplinas:

  • Língua Portuguesa
  • História do Brasil
  • História Mundial
  • Geografia
  • Língua Inglesa
  • Política Internacional
  • Economia
  • Direito.

A segunda fase será composta por oito provas escritas, que serão realizadas em 25 e 26 de abril e 2 e 3 de maio. Os candidatos deverão elaborar redações, resumos e questões discursivas.

A carreira diplomática começa no cargo de terceiro-secretário. O posto máximo é o de ministro de primeira classe (embaixador), cuja progressão pode levar, no mínimo, 20 anos, conforme determina a legislação.

Entre as atribuições do diplomada estão representar o Brasil em reuniões internacionais, negociar acordos com outras nações e prestar assistência aos brasileiros no exterior.

Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

