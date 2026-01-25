Home
Concursos e seleções: mais de 26 mil vagas com salários de até R$ 47 mil

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, em todo o país; confira os prazos e os editais

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:30

Pelo menos 195 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A oferta é de mais de 26 mil vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 47 mil.

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) vai selecionar 152 médicos, com salários de até R$ 19.107. As oportunidades estão distribuídas por hospitais universitários de todo o país, incluindo o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais (Hucam) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O atendimento aos candidatos ocorre até o dia 30 de janeiro.

As inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) terminam no dia 28 de janeiro. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para a função de monitor de ressocialização prisional, que exige o nível médio. Os ganhos chegam a R$ 5.151.

Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abre 19 vagas na área da educação.
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abre vagas em difersas  áreas Crédito: Divulgação

Prefeitura e a Câmara de Venda Nova do Imigrante, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para a contratação de servidores de diferentes níveis de escolaridade. No total, são 373 vagas, com chances imediatas e formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 7.653,12. Os interessados podem se inscrever até 19 de fevereiro.

Na Prefeitura de Águia Branca, são nove oportunidades temporárias. As chances são para operador de patrol, engenheiro e arquiteto. Os ganhos podem chegar a R$ 4.821. O prazo para se inscrever começa no dia 30 de janeiro e segue até 22 de fevereiro.

As inscrições para o concurso público de professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) começam nesta segunda-feira (26) e vão até 26 de fevereiro. São 23 vagas, com ganhos de até R$ 7.512,89, conforme a titularidade do candidato.

