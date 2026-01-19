Prefeitura e Câmara

Cidade do ES abre 373 vagas em dois concursos e salários de até R$ 7 mil

Oportunidades são destinadas a cargos de todos os níveis de escolaridade. Inscrições poderão ser feitas de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 12:33

Sede da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Google Maps

A Prefeitura e a Câmara de Venda Nova do Imigrante, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para a contratação de servidores de diferentes níveis de escolaridade. No total, são 373 vagas, com chances imediatas e formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 7.653,12.

No Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, o certame oferece 337 oportunidades, além de cadastro de reserva. Os postos são voltados para cargos de nível superior, médio, médio técnico e fundamental completo e incompleto.

O salário varia de R$ 1.555,03 a R$ 7.653,12, mais auxílio-alimentação de R$ 524,15, vale-feira, adicional por titulação de até 25%, gratificação de Natal, remuneração por exercício de cargo em comissão, gratificações de função e de atividade extraordinária, além de outros adicionais, abonos e prêmios previstos em lei.

Já o concurso da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante é destinado ao provimento de 36 postos imediatos e cadastro de reserva, em cargos de nível superior, médio e médio técnico.

O vencimento básico varia de R$ 1.895,54 a R$ 5.102,06, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 583,54, vale feira de R$ 153,00, adicional por titulação de até 25%, gratificação de Natal, remuneração por exercício de cargo em comissão, gratificações de função e de atividade extraordinária, entre outros adicionais e vantagens.

Quando serão as inscrições?

As inscrições poderão ser feitas das 16 horas de 21 de janeiro até as 16 horas do dia 19 de fevereiro, no site do Instituto Consulplan, empresa responsável pelos concursos.

Qual o valor da taxa de inscrição?

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível do cargo:

R$ 60 para nível fundamental

R$ 80 para nível médio e técnico

R$ 100 para nível superior

Quem pode pedir isenção da taxa?

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico; doador de medula óssea; pessoa física que se declara isenta de apresentar a Declaração de Imposto de Renda; eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, prestarem serviços no período eleitoral; pessoas com deficiência; doadores de sangue; e mulher vítima de violência doméstica e familiar.

A solicitação deve ser feita das 16 horas de 21 de janeiro até as 16 horas do dia 23 do mesmo mês, no endereço eletrônico das inscrições.

Quando serão as provas?

Para o concurso da prefeitura, será permitido ao candidato inscrever-se para até quatro cargos, desde que as provas ocorram em dias e turnos distintos. Já no certame da câmara, a permissão é para se inscrever em até dois cargos, desde que as provas sejam aplicadas em turnos distintos.

As provas objetivas da prefeitura estão previstas para os dias 22 e 29 de março de 2026, em dois domingos consecutivos, com aplicação em dois turnos. Os exames da câmara estão agendados para o dia 22 de março de 2026.

Vagas na Câmara de Vereadores

NÍVEL MÉDIO

Agente Administrativo (1 imediata + 5 para cadastro de reserva)

Agente Legislativo (1 + 5 CR)

NÍVEL TÉCNICO

Técnico em Informática (1 + 5 CR)

NÍVEL SUPERIOR

Auditor de Controle Interno (1 + 5 CR)

Contador (1 + 5 CR)

Procurador Legislativo (1 + 5)

Vagas na Prefeitura

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Calceteiro (2 CR)

Coveiro (2 CR)

Motorista (15 + 5 CR)

Operador de Máquinas Agrícolas (2 CR)

Operador de Máquinas Pesadas (5 + 3 CR)

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Auxiliar em Saúde Bucal (1 + 2 CR)

Eletricista (1 + 2 CR)

Pedreiro (1 + 2 CR)

Mecânico (1 + 2 CR)

NÍVEL MÉDIO

Agente Administrativo (20 + 10 CR)

Agente de Apoio Educacional (50 + 15 CR)

Agente de Arrecadação e Tributação (2 + 2 CR)

Almoxarife (2 CR)

Auxiliar de Sala (5 + 3 CR)

Fiscal de Meio Ambiente (1 + 2 CR)

Fiscal de Obras e Postura (2 CR)

Fiscal Sanitário (2 CR)

Instrutor Musical (2 CR)

Monitor em Informática (2 CR)

NÍVEL TÉCNICO

Técnico Agrícola (2 CR)

Técnico Ambiental (2 CR)

Técnico de Enfermagem (5 + 4 CR)

Técnico em Edificações (2 CR)

Técnico em Georreferenciamento (2 CR)

Técnico em Informática (2 + 2 CR)

Técnico em Segurança do Trabalho (2 CR)

NÍVEL SUPERIOR

Administrador (1 + 2 CR)

Administrador de Rede (2 CR)

Analista de Meio Ambiente (2 CR)

Analista de Recursos Humanos (1 + 2 CR)

Arquiteto (1 + 2 CR)

Assistente Social (3 + 3 CR)

Auditor de Controle Interno (1 + 2 CR)

Auditor Fiscal de Tributos (2 + 2 CR)

Bibliotecário (2 CR)

Biólogo (2 CR)

Cirurgião Dentista (2 CR)

Contador (2 + 2 CR)

Controlador Geral do Município (1 + 2 CR)

Economista (2 CR)

Enfermeiro (2 CR)

Engenheiro Agrimensor (2 CR)

Engenheiro Agrônomo (2 CR)

Engenheiro Ambiental (2 CR)

Engenheiro Civil (1 + 2 CR)

Engenheiro Eletricista (1 + 2 CR)

Farmacêutico (2 CR)

Fisioterapeuta (2 CR)

Fonoaudiólogo (1 + 2 CR)

Médico Clínico Geral (2 + 2 CR)

Médico do Trabalho (1 + 2 CR)

Médico Ginecologista (1 + 2 CR)

Médico Pediatra (1 + 2 CR)

Médico Veterinário (1 + 2 CR)

Nutricionista (1 + 2 CR)

Procurador (2 + 2 CR)

Psicólogo (2 + 2 CR)

Psicopedagogo (2 CR)

Terapeuta Ocupacional (2 CR)

EDUCAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR

Professor PA (30 + 15)

Professor PB - Artes (1 + 2 CR)

Professor PB - Educação Física (1 + 2 CR)

Pedagogo (1 + 3 CR)

