Banco do Brasil prepara novo concurso para quem tem o nível médio

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:06
O concurso público do Banco do Brasil é um dos mais aguardados para 2026. A previsão é de que as oportunidades sejam para os cargos de agente comercial (escriturário) e agente de TI. A carreira exige que o candidato tenha apenas o nível médio.
A remuneração da carreira de escriturário foi atualizada e agora chega a R$ 4.189,05 nos primeiros 90 dias de trabalho. Após esse período, o valor sobe para R$ 4.314,69. O profissional recebe ainda auxílio refeição/alimentação de R$ 1.173,26 e cesta alimentação de R$ 924,47. Com isso, o salário chega a R$ 6.412,42.
A previsão é de que o edital seja publicado em março, logo após a definição da banca organizadora.
“A estimativa é de que sejam oferecidas 7.200 vagas. O banco não tem mais cadastro de reserva, pois todas as vagas e excedentes do último concurso já foram convocados”, comenta o professor especialista em carreira bancária do Gran, Beto Fernandes.
A aposta de Fernandes é que o certame seja organizado pela Fundação Cesgranrio, que realiza as seleções desde 2018.
O último concurso do Banco do Brasil foi realizado em 2022 e ofereceu 6 mil vagas para o cargo de escriturário. O concurso contou com provas objetivas e discursivas. A avaliação foi composta por 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.
Beto Fernandes comenta que a banca apresenta nível de dificuldade considerada média, com questões de múltipla escolha, sem penalização por chute. Ainda segundo o professor, a organizadora não costuma utilizar pegadinhas, priorizando enunciados objetivos e curtos.
O concurso do Banco do Brasil tem como principais atrativos:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o