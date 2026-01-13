Home
Banco do Brasil prepara novo concurso para quem tem o nível médio

Remuneração da carreira de escriturário foi atualizada e agora chega a R$ 4.189,05 nos primeiros 90 dias de trabalho. Após esse período, o valor sobe para R$ 4.314,69

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:06

Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória

concurso público do Banco do Brasil é um dos mais aguardados para 2026. A previsão é de que as oportunidades sejam para os cargos de agente comercial (escriturário) e agente de TI. A carreira exige que o candidato tenha apenas o nível médio.

Oportunidades são para cargos de professor, juiz substituto, agente comunitário de saúde, aprendizes-marinheiros, operador de estação de esgoto, entre outras funções.

Ufes, Viana e Câmara dos Deputados: 30 mil vagas abertas em concursos e seleções

Administração municipal realiza levantamentos que vão apontar o quantitativo de vagas necessário para cada certame; seleções devem ocorrer em 2026

Prefeitura de Vila Velha prepara concurso para auditor e cargos do magistério

A remuneração da carreira de escriturário foi atualizada e agora chega a R$ 4.189,05 nos primeiros 90 dias de trabalho. Após esse período, o valor sobe para R$ 4.314,69. O profissional recebe ainda auxílio refeição/alimentação de R$ 1.173,26 e cesta alimentação de R$ 924,47. Com isso, o salário chega a R$ 6.412,42.

A previsão é de que o edital seja publicado em março, logo após a definição da banca organizadora.

“A estimativa é de que sejam oferecidas 7.200 vagas. O banco não tem mais cadastro de reserva, pois todas as vagas e excedentes do último concurso já foram convocados”, comenta o professor especialista em carreira bancária do Gran, Beto Fernandes.

A aposta de Fernandes é que o certame seja organizado pela Fundação Cesgranrio, que realiza as seleções desde 2018.

O último concurso do Banco do Brasil foi realizado em 2022 e ofereceu 6 mil vagas para o cargo de escriturário. O concurso contou com provas objetivas e discursivas. A avaliação foi composta por 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.

Beto Fernandes comenta que a banca apresenta nível de dificuldade considerada média, com questões de múltipla escolha, sem penalização por chute. Ainda segundo o professor, a organizadora não costuma utilizar pegadinhas, priorizando enunciados objetivos e curtos.

Motivos para fazer o concurso do Banco do Brasil

O concurso do Banco do Brasil tem como principais atrativos:

  • Número expressivo de vagas
  • Remuneração inicial atrativa
  • Exigência de nível médio: não é necessário ter graduação para concorrer
  • Vagas em todo o Brasil
  • Participação nos lucros
  • Vale-transporte
  • Programas de educação e capacitação
  • Possibilidade de crescimento e desenvolvimento na carreira.
Professor dá dicas para candidatos que querem memorizar as matérias estudadas
00:00 / 01:20
