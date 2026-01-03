Concursos federais podem oferecer mais de 73 mil vagas em 2026

Com a chegada do ano novo, muita gente aproveita para traçar metas para os próximos meses. Para alguns, uma delas pode ser alcançar a tão sonhada estabilidade por meio de concursos públicos. Na esfera federal, estão previstos pelo menos 30 certames, com salários de até R$ 30 mil, com oportunidades para cargos de níveis médio e superior.



A expectativa é de que sejam abertas, aproximadamente, 73,5 mil vagas em 2026. O levantamento foi feito pelo Estratégia Concursos, a pedido de A Gazeta.

Conforme o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, do governo federal, estão previstas 89.058 vagas, sendo 41.187 para criação e 47.871 para provimento, em concursos novos ou já realizados.

Entre os mais cotados, estão os processos seletivos para técnico e analista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); para as carreiras policial e administrativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF); e da Câmara dos Deputados, que já conta com comissão organizadora.

Embora nem todos os certames tenham cronograma oficial de edital, existem pedidos já protocolados junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e indicações claras de que vários concursos devem ser abertos ao longo do próximo ano, em especial em áreas essenciais ao funcionamento da administração pública, como a a segurança pública. O alerta é da especialista em concursos e diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner.

“Essas previsões decorrem da combinação entre previsões do orçamento federal e as solicitações formais de concursos feitas por órgãos que ainda não lançaram edital”, comenta.

A Gazeta integra o Saiba mais