Polícia Científica do ES deve abrir concurso público em 2026

Governo estadual deve sancionar, nos próximos dias, as duas leis que faltam para consolidar a existência da corporação; contratações estão previstas no  orçamento do próximo ano

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:26

Viatura da Polícia Científica; perícia; rabecão
Viatura da Polícia Científica; perícia; rabecão Crédito: Polícia Científica do ES

Polícia Científica do Espírito Santo deve abrir concurso público para diversos cargos em 2026. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (18) pelo governador Renato Casagrande (PSB), durante coletiva de imprensa no Palácio Anchieta.

O chefe do Poder Executivo afirmou que vai sancionar, nos próximos dias, leis que faltam para consolidar a existência da corporação, que foi criada em 2022.

“Vou sancionar, nos próximos dias, as duas leis que faltavam para a gente poder consolidar a existência da Polícia Científica e, em 2026, deveremos ter um concurso”, comentou.

Em nota, a Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES) informou que há interesse na realização de concurso público para a Instituição no futuro e que mais informações serão repassadas em momento oportuno.

Ainda não há definição de vagas e cargos que serão contemplados. Entretanto, a aposta entre os especialistas em concurso é que o certame tenha oportunidades para cargos de auxiliar técnico, perito, entre outras chances.

A realização do certame está prevista no orçamento estadual do próximo ano, com oportunidades para carreiras de níveis médio e superior.

A corporação realiza todas as perícias criminais necessárias à instrução do processo penal, conforme estabelecido pelas normas constitucionais e legais vigentes. Integram a PCIES os Institutos de Criminalística, de Identificação, de Laboratórios de Análises Forenses e Médico-Legal.

A PCIES é vinculada à Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e este será o primeiro concurso a ser realizado desde a criação da instituição.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

