20 concursos e seleções no ES tem 2.800 vagas com salários de até R$ 16 mil

Há postos para professor, agente comunitário de saúde, médico, assistente aministrativo, atendente escolar, técnico de enfermagem, entre outras chances

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11:27

Fachada do Hospital Estadual Dório Silva Crédito: Divulgação | Sesa

Pelo menos 20 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 2.500 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Seguem até o dia 28 de dezembro as inscrições para o concurso público da Fundação Estadual de Inovação em Saúde de Capixaba (iNOVA Capixaba), que visa preencher 932 vagas para cargos de níveis fundamental, médio-técnico e superior. Os selecionados vão atuar no Hospital Doutor Dório Silva, na Serra. A remuneração varia de R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42.

A Prefeitura de Viana lançou edital para contratar 487 novos servidores, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate à endemias, professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental e outros cargos do quadro geral. As inscrições podem ser feitas até 5 de janeiro.

Quem quer trabalhar com contrato temporário pode se inscrever no processo seletivo simplificado da Prefeitura de São José do Calçado. São 524 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, com ganhos que chegam a R$ 3.944 mensais. Os interessados podem se inscrever até 22 de dezembro.

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas até o dia 19 de dezembro para o processo seletivo simplificado de 86 professores. Os contratos serão temporários e os selecionados terão ganhos de até R$ 6.988.

O certame do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferece 13 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. As inscrições foram prorrogadas até o dia 24 de dezembro.

