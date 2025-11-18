Saúde

Governo do ES publica edital do concurso do Hospital Dório Silva com 932 vagas

Inscrições poderão ser feitas de 28 de novembro a 28 de dezembro; a prova objetiva está marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, na Grande Vitória

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:21

Fachada do Hospital Estadual Dório Silva Crédito: Divulgação | Sesa

A Fundação Inova Capixaba publicou nesta terça-feira (18) o edital do concurso público com 932 vagas para o Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS), na Serra. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os salários variam entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42, de acordo com o cargo. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser feitas de 28 de novembro a 28 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), organizador do certame.

Vagas

934, além da formação de cadastro de reserva.

Cargos

NÍVEL FUNDAMENTAL

Auxiliar de farmácia (68)

NÍVEL MÉDIO

Assistente administrativo (59)

NÍVEL TÉCNICO

Técnico de enfermagem (174)

Técnico de nutrição (1)

Técnico de segurança do trabalho (4)

Técnico de radiologia (2)

Técnico de saúde bucal (1)

Técnico de laboratório (13)

NÍVEL SUPERIOR

Analista – Administrativo (8), Contábil-Financeiro (5), Desenvolvimento de Gente (3), Folha de Pagamento (3), Qualidade (1), Licitações e Contratos (8), Suprimentos (5) e Ensino/Pesquisa/Inovação (1)

Analista de tecnologia da informação (1)

Analista clínico (3)

Assistente social (18)

Enfermeiro (117)

Enfermeiro nefrologista (1)

Enfermeiro de qualidade (1)

Enfermeiro de educação e pesquisa (2)

Enfermeiro de informação em saúde (2)

Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1)

Enfermeiro de controle de infecção hospitalar (3)

Enfermeiro do Núcleo Interno de Regulação (4)

Enfermeiro do trabalho (1)

Engenheiro de segurança do trabalho (1)

Farmacêutico (12)

Farmacêutico clínico (7)

Fisioterapeuta (76)

Fonoaudiólogo (7)

Médico auditor (1)

Médico do trabalho (1)

Nutricionista (8)

Psicólogo (7)

Psicólogo organizacional (1)

Terapeuta ocupacional (2)

Quando serão as inscrições?

O prazo para inscrições vai de 28 de novembro a 28 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), organizador do certame.

Taxa de inscrição

R$ 52 para os cargos de nível fundamental

R$ 70 para os cargos de níveis médio e técnico

R$ 75 para os cargos de nível superior

Quem pode pedir isenção da taxa de inscrição?

Podem pedir isenção do valor os candidatos:

Com hipossuficiência econômica

Doadores de medula óssea

Prestadores de serviço no período Eleitoral/ES

Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física

Pessoa com deficiência

Doadores de sangue

Os candidatos poderão solicitar o benefício nos dias 28 e 29 de novembro.

Etapas

O concurso contará com prova objetiva e avaliação de títulos.

Quando serão as provas?

A prova objetiva está marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, na Grande Vitória, com duração de quatro horas. O resultado final deve ser divulgado em 27 de março de 2026.

O que é a Fundação Inova Capixaba?

A Fundação Inova Capixaba é uma instituição estadual responsável por promover inovação, eficiência e qualidade na gestão da saúde pública capixaba. O objetivo da realização do concurso é fortalecer a equipe multiprofissional do Hospital Dório Silva, ampliando a capacidade assistencial e qualificando o atendimento prestado à população.

