Governo do ES publica edital do concurso do Hospital Dório Silva com 932 vagas

A Fundação Inova Capixaba publicou nesta terça-feira (18) o edital do concurso público com 932 vagas para o Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS), na Serra. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os salários variam entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42, de acordo com o cargo. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
As inscrições poderão ser feitas de 28 de novembro a 28 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), organizador do certame.
Podem pedir isenção do valor os candidatos:
Os candidatos poderão solicitar o benefício nos dias 28 e 29 de novembro.
O concurso contará com prova objetiva e avaliação de títulos.
A prova objetiva está marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, na Grande Vitória, com duração de quatro horas. O resultado final deve ser divulgado em 27 de março de 2026.
A Fundação Inova Capixaba é uma instituição estadual responsável por promover inovação, eficiência e qualidade na gestão da saúde pública capixaba. O objetivo da realização do concurso é fortalecer a equipe multiprofissional do Hospital Dório Silva, ampliando a capacidade assistencial e qualificando o atendimento prestado à população.
