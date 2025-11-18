Home
Governo do ES publica edital do concurso do Hospital Dório Silva com 932 vagas

Diná Sanchotene

Repórter / dsanchotene@redegazeta.com.br

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:21

Fachada do Hospital Estadual Dório Silva
Fachada do Hospital Estadual Dório Silva Crédito: Divulgação | Sesa

A Fundação Inova Capixaba publicou nesta terça-feira (18) o edital do concurso público com 932 vagas para o Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS), na Serra. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os salários variam entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42, de acordo com o cargo. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser feitas de 28 de novembro a 28 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), organizador do certame. 

Vagas

934, além da formação de cadastro de reserva.

Cargos

  • NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Auxiliar de farmácia (68)

  • NÍVEL MÉDIO
  • Assistente administrativo (59)

  • NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico de enfermagem (174)
  • Técnico de nutrição (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (4)
  • Técnico de radiologia (2)
  • Técnico de saúde bucal (1)
  • Técnico de laboratório (13)

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Analista – Administrativo (8), Contábil-Financeiro (5), Desenvolvimento de Gente (3), Folha de Pagamento (3), Qualidade (1), Licitações e Contratos (8), Suprimentos (5) e Ensino/Pesquisa/Inovação (1)
  • Analista de tecnologia da informação (1)
  • Analista clínico (3)
  • Assistente social (18)
  • Enfermeiro (117)
  • Enfermeiro nefrologista (1)
  • Enfermeiro de qualidade (1)
  • Enfermeiro de educação e pesquisa (2)
  • Enfermeiro de informação em saúde (2)
  • Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1)
  • Enfermeiro de controle de infecção hospitalar (3)
  • Enfermeiro do Núcleo Interno de Regulação (4)
  • Enfermeiro do trabalho (1)
  • Engenheiro de segurança do trabalho  (1)
  • Farmacêutico (12)
  • Farmacêutico clínico (7)
  • Fisioterapeuta (76)
  • Fonoaudiólogo (7)
  • Médico auditor (1)
  • Médico do trabalho (1)
  • Nutricionista (8)
  • Psicólogo (7)
  • Psicólogo organizacional (1)
  • Terapeuta ocupacional (2)

Quando serão as inscrições?

O prazo para inscrições vai de 28 de novembro a 28 de dezembro,  no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), organizador do certame. 

Taxa de inscrição

  • R$ 52 para os cargos de nível fundamental
  • R$ 70 para os cargos de níveis médio e técnico
  • R$ 75 para os cargos de nível superior

Quem pode pedir isenção da taxa de inscrição?

Podem pedir isenção do valor os candidatos:

  • Com hipossuficiência econômica
  • Doadores de medula óssea
  • Prestadores de serviço no período Eleitoral/ES
  • Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
  • Pessoa com deficiência
  • Doadores de sangue

Os candidatos poderão solicitar o benefício nos dias 28 e 29 de novembro.

Etapas

O concurso contará com prova objetiva e avaliação de títulos.

Quando serão as provas?

A prova objetiva está marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, na Grande Vitória, com duração de quatro horas. O resultado final deve ser divulgado em 27 de março de 2026.

O que é a Fundação Inova Capixaba?

A Fundação Inova Capixaba é uma instituição estadual responsável por promover inovação, eficiência e qualidade na gestão da saúde pública capixaba. O objetivo da realização do concurso é fortalecer a equipe multiprofissional do Hospital Dório Silva, ampliando a capacidade assistencial e qualificando o atendimento prestado à população.

Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

