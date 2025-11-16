Home
>
Concursos
>
Sedu, Ufes e Caixa: mais de 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Sedu, Ufes e Caixa: mais de 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Postos são para cargos de engenheiro, médico do trabalho, agente socioeducativo, guarda-vidas, professor, aufotor federal, entre outras funções

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:08

Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

A semana é mais curta por conta do feriado do Dia da Consciência Negra, na próxima quinta-feira (20), mas cheia de vagas abertas em 201 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. São mais de 17 mil vagas em cargos efetivos e temporários, destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 44 mil.

Recomendado para você

Postos são para cargos de engenheiro, médico do trabalho, agente socioeducativo, guarda-vidas, professor, aufotor federal, entre outras funções

Sedu, Ufes e Caixa: mais de 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Inscrições podem ser feitas até 16 de novembro; concurso contará com seis etapas, com as primeiras provas marcadas para o dia 1° de fevereiro

Últimos dias para se inscrever no concurso público da Polícia Civil

São 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior, com salários que variam de R$ 5,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente

Iases prorroga prazo de inscrição de concurso com 1.008 vagas

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para a seleção de cuidadores temporários. Os interessados precisam ter o ensino médio. A remuneração é R$ 1.722 para carga horária de 30 horas semanais e de R$ 2.296, para 40 horas semanais.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com 18 vagas disponíveis para a contratação de professor substituto. Os ganhos variam de R$ 3.399 a R$ 8.058, conforme a titulação e a carga horária. Os interessados podem se inscrever até 21 de novembro.

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) prorrogou até 20 de novembro as inscrições para o concurso com 1.008 vagas. São 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior, com salários que variam de R$ 5,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

Trabalho de guarda-vidas em Linhares
Trabalho de guarda-vidas em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares / Divulgação

No Norte do Espírito Santo, a Prefeitura de Linhares vai contratar 40 guarda-vidas para trabalhar nas praias do município durante o verão. Os interessados precisam ter mais de 18 anos e curso de formação emitido pelo Corpo de Bombeiros. Os interessados podem se inscrever até 24 de novembro.

Caixa Econômica Federal lançou edital de abertura de concurso com 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil. As oportunidades estão distribuídas por todos os Estados, exceto Mato Grosso. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro.

E o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o certame que visa preencher 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO

Prefeitura de Linhares abre processo seletivo para guarda-vidas

Secretaria de Educação do ES abre processo seletivo para cuidador

Ifes publica edital de concurso com salário de quase R$ 6 mil

Polícia Militar do ES vai abrir concurso público com 1.000 vagas

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais