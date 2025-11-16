201 editais

Sedu, Ufes e Caixa: mais de 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Postos são para cargos de engenheiro, médico do trabalho, agente socioeducativo, guarda-vidas, professor, aufotor federal, entre outras funções

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:08

A semana é mais curta por conta do feriado do Dia da Consciência Negra, na próxima quinta-feira (20), mas cheia de vagas abertas em 201 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. São mais de 17 mil vagas em cargos efetivos e temporários, destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 44 mil.

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para a seleção de cuidadores temporários. Os interessados precisam ter o ensino médio. A remuneração é R$ 1.722 para carga horária de 30 horas semanais e de R$ 2.296, para 40 horas semanais.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com 18 vagas disponíveis para a contratação de professor substituto. Os ganhos variam de R$ 3.399 a R$ 8.058, conforme a titulação e a carga horária. Os interessados podem se inscrever até 21 de novembro.

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) prorrogou até 20 de novembro as inscrições para o concurso com 1.008 vagas. São 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior, com salários que variam de R$ 5,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

Trabalho de guarda-vidas em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares / Divulgação

No Norte do Espírito Santo, a Prefeitura de Linhares vai contratar 40 guarda-vidas para trabalhar nas praias do município durante o verão. Os interessados precisam ter mais de 18 anos e curso de formação emitido pelo Corpo de Bombeiros. Os interessados podem se inscrever até 24 de novembro.

A Caixa Econômica Federal lançou edital de abertura de concurso com 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil. As oportunidades estão distribuídas por todos os Estados, exceto Mato Grosso. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro.

E o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o certame que visa preencher 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

