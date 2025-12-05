Temporário

Prefeitura do ES abre processo seletivo com mais de 520 vagas

Oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, interessados podem se inscrever até o dia 22 de dezembro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:15

Prefeitura de São José do Calçado Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São José do Calçado, município que fica na região Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher 524 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A remuneração vai de um salário mínimo (R$ 1.518) a R$ 3.944,99, com carga horária de 25 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 22 de dezembro de 2025, no site do Instituto Ação, responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de nível fundamental, R$ 80 para os de níveis médio e técnico e de R$ 100 para nível superior.

Pode pedir isenção do valor o candidato que comprovar hipossuficiência de recursos financeiros. O prazo para pedir o benefício termina no dia 5 de dezembro.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva e discursiva, prova prática e prova de títulos, dependendo dos cargos.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade do município.

Confira as vagas

Agente Administrativo (30)

Agente de Endemias (5)

Agente Comunitário de Saúde (27)

Assistente Administrativo (2)

Atendente Escolar (20)

Auxiliar de Consultório Dentário (5)

Auxiliar de Sala de Aula (20)

Auxiliar de Educador (3)

Cuidador (30)

Educador (3)

Monitor de Telecentro (5)

Orientador Social (4)

Secretário Escolar (10)

Visitador do Programa Criança Feliz (3)

Técnico de Enfermagem (20)

Técnico em Informática (5)

Auxiliar de Farmácia (4)

Motorista (41)

Oficineiro (4)

Monitor de Transporte Escolar (30)

Operador de Máquina Agrícola (10)

Operador de Máquina Pesada (10)

Assistente Social (9)

Enfermeiro (9)

Farmacêutico (3)

Fisioterapeuta (8)

Fonoaudiólogo (2)

Médico ESF (1)

Nutricionista (3)

Odontólogo (7)

Pedagogo - Tempo parcial (5)

Pedagogo (13)

Professor Atendimento Educacional Especializado - 25 horas (8)

Professor Atendimento Educacional Especializado - 35 horas (20)

Professor de 1º ao 5º Ano - MAPA (30)

Professor de Artes -MAPB (6)

Professor de Ciências - MAPB (8)

Professor de Educação Física -MAPB (12)

Professor de Educação Infantil -MAPB (30)

Professor de Ensino Religioso (3)

Professor de Geografia- MAPB (6)

Professor de História -MAPB (6)

Professor de Língua Portuguesa - MAPB (10)

Professor de Matemática - MAPB (10)

Professor Educação Especial Tradutor e/ou Intérprete de Libras - 25 horas (3)

Professor Educação Especial Tradutor e/ou Intérprete de Libras - 35 horas (8)

Psicólogo (8)

Psicopedagogo (1)

Orientador Educacional (4)

