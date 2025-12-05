Prefeitura do ES abre processo seletivo com mais de 520 vagas

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:15
A Prefeitura de São José do Calçado, município que fica na região Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher 524 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
A remuneração vai de um salário mínimo (R$ 1.518) a R$ 3.944,99, com carga horária de 25 a 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até 22 de dezembro de 2025, no site do Instituto Ação, responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de nível fundamental, R$ 80 para os de níveis médio e técnico e de R$ 100 para nível superior.
Pode pedir isenção do valor o candidato que comprovar hipossuficiência de recursos financeiros. O prazo para pedir o benefício termina no dia 5 de dezembro.
A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva e discursiva, prova prática e prova de títulos, dependendo dos cargos.
O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade do município.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o