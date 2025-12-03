Home
>
Concursos
>
26 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 16 mil no ES

26 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 16 mil no ES

Há postos para professor, médico, assessor jurídico, assistente de educação básica, assistente social, cuidador, assistente administrativo, entre outras oportunidades

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:14

Fachada da Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana vai contratar novos servidores efetivos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Pelo menos 26 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 2.238 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Recomendado para você

Há postos para professor, médico, assessor jurídico, assistente de educação básica, assistente social, cuidador, assistente administrativo, entre outras oportunidades

26 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 16 mil no ES

Salário é de R$ R$ 1.518 para carga horária de 30 horas semanais e R$ 1.979, para 40 horas; atendimento aos candidatos ocorre até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata cuidadores de estudantes com deficiência

Prova objetiva está prevista para ser aplicada em 1° de fevereiro, nos municípios Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória

Concurso público da Polícia Civil do ES atrai mais de 49 mil candidatos

O maior salário é oferecido pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde de Capixaba (iNOVA Capixaba), R$ 16.748,42. O concurso conta com 932 vagas para cargos de níveis fundamental, médio-técnico e superior para atuar no Hospital Doutor Dório Silva, na Serra. As inscrições podem ser feitas até 28 de dezembro.

Prefeitura de Viana lançou edital para contratar 487 novos servidores efeitivos, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate à endemias, professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental e outros cargos do quadro geral. As inscrições seguem até 5 de janeiro.

O certame do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferece 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

Em Aracruz, a prefeitura abriu processo seletivo simplificado para contratar 219 professores e pedagogos, com ganhos que chegam a R$ 3.348. O prazo para se inscrever termina no dia 9 de dezembro.

Prefeitura de Vitória também vai selecionar professores temporários. São 86 oportunidades, com ganhos de até R$ 6.988. As inscrições podem ser feitas até 19 de dezembro.

A Prefeitura de Águia Branca, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com dois processos seletivos abertos, com o objetivo de preencher 143 vagas e formar cadastro de reserva para profissionais. Os ganhos variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.821,82. Os interessados podem se inscrever de 4 a 14 de dezembro.

Professor dá dicas para candidatos que querem memorizar as matérias estudadas

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO E SELEÇÃO

Prefeitura de Colatina abre processo seletivo para professores

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

Viana, Caixa e Ifes: mais de 26 mil vagas abertas em concursos e seleções

Prefeitura de Viana abre concurso com salário de até R$ 6,2 mil

Procon do ES prepara concurso com vagas para quem tem nível superior

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais