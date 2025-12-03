2.238 vagas

26 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 16 mil no ES

Há postos para professor, médico, assessor jurídico, assistente de educação básica, assistente social, cuidador, assistente administrativo, entre outras oportunidades

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:14

Prefeitura de Viana vai contratar novos servidores efetivos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Pelo menos 26 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 2.238 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

O maior salário é oferecido pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde de Capixaba (iNOVA Capixaba), R$ 16.748,42. O concurso conta com 932 vagas para cargos de níveis fundamental, médio-técnico e superior para atuar no Hospital Doutor Dório Silva, na Serra. As inscrições podem ser feitas até 28 de dezembro.

A Prefeitura de Viana lançou edital para contratar 487 novos servidores efeitivos, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate à endemias, professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental e outros cargos do quadro geral. As inscrições seguem até 5 de janeiro.

O certame do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferece 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

Em Aracruz, a prefeitura abriu processo seletivo simplificado para contratar 219 professores e pedagogos, com ganhos que chegam a R$ 3.348. O prazo para se inscrever termina no dia 9 de dezembro.

A Prefeitura de Vitória também vai selecionar professores temporários. São 86 oportunidades, com ganhos de até R$ 6.988. As inscrições podem ser feitas até 19 de dezembro.

A Prefeitura de Águia Branca, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com dois processos seletivos abertos, com o objetivo de preencher 143 vagas e formar cadastro de reserva para profissionais. Os ganhos variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.821,82. Os interessados podem se inscrever de 4 a 14 de dezembro.

