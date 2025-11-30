Viana, Caixa e Ifes: mais de 26 mil vagas abertas em concursos e seleções

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 17:26
O último mês do ano começa com mais de 26 mil vagas em 214 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os salários podem chegar a R$ 44 mil. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade para ocuparem cargos efetivos e temporários.
Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
A Prefeitura de Viana lançou edital para contratar 487 novos servidores, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, professores de educação infantil e ensino fundamental e outros cargos do quadro geral. As inscrições começam nesta terça-feira (2) e seguem até 5 de janeiro.
A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro.
O certame do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferece 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.
Em Aracruz, a prefeitura abriu processo seletivo simplificado para contratar 219 professores e pedagogos, com ganhos que chegam a R$ 3.348. O prazo para se inscrever termina no dia 9 de dezembro.
A Prefeitura de Vitória também vai selecionar professores temporários. São 86 oportunidades, com ganhos de até R$ 6.988. As inscrições podem ser feitas até 19 de dezembro.
A maior oferta de vagas está disponível no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratar 9.580 temporários, sendo 8.480 agentes de pesquisas e mapeamento e 1.100 supervisores de coleta e qualidade. Os salários serão de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente. Para o Espírito Santo, a oferta é de 37 postos. Os cargos têm como requisito o ensino médio completo. O prazo de inscrição segue até 11 de dezembro.
