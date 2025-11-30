214 editais

Viana, Caixa e Ifes: mais de 26 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há chances para professor, agente comunitário de saúde, técnico de laboratório, analista de tecnologia da informação, auditor de controle interno, entre outros postos

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 17:26

O último mês do ano começa com mais de 26 mil vagas em 214 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os salários podem chegar a R$ 44 mil. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade para ocuparem cargos efetivos e temporários.

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Prefeitura de Viana lançou edital para contratar 487 novos servidores, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, professores de educação infantil e ensino fundamental e outros cargos do quadro geral. As inscrições começam nesta terça-feira (2) e seguem até 5 de janeiro.

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro.

O certame do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferece 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

Em Aracruz, a prefeitura abriu processo seletivo simplificado para contratar 219 professores e pedagogos, com ganhos que chegam a R$ 3.348. O prazo para se inscrever termina no dia 9 de dezembro.

Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Vitória também vai selecionar professores temporários. São 86 oportunidades, com ganhos de até R$ 6.988. As inscrições podem ser feitas até 19 de dezembro.

A maior oferta de vagas está disponível no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratar 9.580 temporários, sendo 8.480 agentes de pesquisas e mapeamento e 1.100 supervisores de coleta e qualidade. Os salários serão de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente. Para o Espírito Santo, a oferta é de 37 postos. Os cargos têm como requisito o ensino médio completo. O prazo de inscrição segue até 11 de dezembro.

