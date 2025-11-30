Home
>
Concursos
>
Viana, Caixa e Ifes: mais de 26 mil vagas abertas em concursos e seleções

Viana, Caixa e Ifes: mais de 26 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há chances para professor, agente comunitário de saúde, técnico de laboratório, analista de tecnologia da informação, auditor de controle interno, entre outros postos

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 17:26

Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

O último mês do ano começa com mais de 26 mil vagas em 214 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os salários podem chegar a R$ 44 mil. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade para ocuparem cargos efetivos e temporários.

Recomendado para você

Há chances para professor, agente comunitário de saúde, técnico de laboratório, analista de tecnologia da informação, auditor de controle interno, entre outros postos

Viana, Caixa e Ifes: mais de 26 mil vagas abertas em concursos e seleções

Carga horária é de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter curso superior - bacharelado em Direito, registro no conselho de classe e carteira de habilitação na categoria B

Secretaria de Justiça do ES abre seleção temporária com salário de R$ 5,5 mil

Candidatos terão mais uns dias para garantir a participação no certame; oportunidades são para os cargos de consultor legislativo, analista legislativo e agente de polícia legislativa

Concurso da Assembleia Legislativa do ES atrai mais de 14 mil candidatos

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Prefeitura de Viana lançou edital para contratar 487 novos servidores, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, professores de educação infantil e ensino fundamental e outros cargos do quadro geral. As inscrições começam nesta terça-feira (2) e seguem até 5 de janeiro.

Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro.

O certame do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferece 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

Em Aracruz, a prefeitura abriu processo seletivo simplificado para contratar 219 professores e pedagogos, com ganhos que chegam a R$ 3.348. O prazo para se inscrever termina no dia 9 de dezembro.

Fachada da Prefeitura de Viana
Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Prefeitura de Vitória também vai selecionar professores temporários. São 86 oportunidades, com ganhos de até R$ 6.988. As inscrições podem ser feitas até 19 de dezembro.

A maior oferta de vagas está disponível no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratar 9.580 temporários, sendo 8.480 agentes de pesquisas e mapeamento e 1.100 supervisores de coleta e qualidade. Os salários serão de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente. Para o Espírito Santo, a oferta é de 37 postos. Os cargos têm como requisito o ensino médio completo. O prazo de inscrição segue até 11 de dezembro.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO E SELEÇÃO

Procon do ES prepara concurso com vagas para quem tem nível superior

Governo do ES publica edital do concurso do Hospital Dório Silva com 932 vagas

Caixa publica edital de concurso com 184 vagas e salário de até R$ 16,4 mil

Prefeitura de Vitória abre seleção para professor temporário

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais