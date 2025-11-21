Nível médio

IBGE lança edital com mais de 9.500 vagas temporárias; veja as chances no ES

Postos no Estado estão distribuídos por 10 cidades; interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 11 de dezembro, no site da Fundação Getulio Vargas

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:41

Trabalho do IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de 9.580 profissionais temporários em todo o país. São 8.840 postos para agente de pesquisas e mapeamento e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade. Os salários dos aprovados serão de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente.

Os selecionados recebem ainda benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175, auxílio pré-escolar e vale-transporte. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio. O supervisor também precisa ter carteira de habilitação, no mínimo na categoria B.

Do total de oportunidades, 321 são destinadas ao Espírito Santo, distribuídas da seguinte maneira:

Agente de pesquisas e mapeamento: 284

Supervisor de coleta e qualidade: 37

A previsão de contratação será de um ano, podendo ser prorrogada, desde que o prazo total não exceda a três anos, conforme indicado na Lei nº 8.745/1993.

Vagas

Vagas para o Espírito Santo

Do total de oportunidades, 321 são destinadas ao Espírito Santo, distribuídas da seguinte maneira:

Agente de pesquisas e mapeamento:

Total : 284

: 284 Alegre (12)

Cachoeiro do Itapemirim (21)

Cariacica (28)

Colatina (20)

Guarapari (17)

Linhares (21)

São Mateus (14)

Serra (38)

Vila Velha (35)

Vitória (78)

Supervisor de coleta e qualidade

Total: 37

37 Alegre (2)

Cachoeiro do Itapemirim (2)

Cariacica (3)

Colatina (2)

Guarapari (2)

Linhares (2)

São Mateus (2)

Serra (3)

Vila Velha (3)

Vitória (16)

Inscrições

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 11 de dezembro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Ao se inscrever, o candidato deve informar sua opção de polo, se houver, e município que deseja concorrer à vaga.

Quanto custa a inscrição?

A taxa de participação é de R$ 38,50 para ambos os cargos.

Quem pode pedir a isenção?

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

A solicitação para obter o benefício vai até as 23h59 do dia 11 de dezembro, no portal da FGV.

Etapas

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado no dia 22 de fevereiro de 2026, em dois horários:.

Agente: das 8h às 11h; e

Supervisor: das 14h às 17h.

O que cai na prova do IBGE?

As provas serão do modelo múltipla escolha, contendo cinco alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma única resposta correta cadas.

Para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento , haverá questões de:

, haverá questões de: Língua Portuguesa

Geografia

Raciocínio Lógico-Matemático

Noções de Informática

Ética no Serviço Público.

Já para supervisores, a prova contará com questões de:

a prova contará com questões de: Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Ética no Serviço Público

Noções de Informática

Noções de Administração e Situações Gerenciais

Geografia.

A prova terá 60 pontos no total, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver (cumulativamente):

mínimo de 18 pontos no total da prova objetiva (30%); e

mínimo de um ponto em cada disciplina.

