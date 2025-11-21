IBGE lança edital com mais de 9.500 vagas temporárias; veja as chances no ES

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:41
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de 9.580 profissionais temporários em todo o país. São 8.840 postos para agente de pesquisas e mapeamento e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade. Os salários dos aprovados serão de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente.
Os selecionados recebem ainda benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175, auxílio pré-escolar e vale-transporte. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio. O supervisor também precisa ter carteira de habilitação, no mínimo na categoria B.
Do total de oportunidades, 321 são destinadas ao Espírito Santo, distribuídas da seguinte maneira:
A previsão de contratação será de um ano, podendo ser prorrogada, desde que o prazo total não exceda a três anos, conforme indicado na Lei nº 8.745/1993.
São 9.580 vagas, sendo 8.840 postos para agente de pesquisas e mapeamento e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 11 de dezembro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Ao se inscrever, o candidato deve informar sua opção de polo, se houver, e município que deseja concorrer à vaga.
A taxa de participação é de R$ 38,50 para ambos os cargos.
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.
A solicitação para obter o benefício vai até as 23h59 do dia 11 de dezembro, no portal da FGV.
A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado no dia 22 de fevereiro de 2026, em dois horários:.
As provas serão do modelo múltipla escolha, contendo cinco alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma única resposta correta cadas.
A prova terá 60 pontos no total, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver (cumulativamente):
