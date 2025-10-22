Níveis médio, técnico e superior

Ifes publica edital de concurso com salário de quase R$ 6 mil

Os interessados podem se inscrever pelo site do IFES, no período entre 22 de outubro e 15 de dezembro; provas objetivas serão aplicadas em 15 de fevereiro de 2026

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:38

Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou nesta quarta-feira (22) o edital de abertura de concurso público para o quadro de servidores efetivos. A oferta é de 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000.

Os interessados podem se inscrever pelo site do IFES, no período entre 22 de outubro e 15 de dezembro de 2025.

Os aprovados vão exercer suas atividades nos campi de Ibatiba, Montanha, Alegre, Viana, Nova Venécia, Itapina, Barra de São Francisco e Cachoeiro de Itapemirim ou no Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor).

Saiba mais sobre o concurso do Ifes

Vagas

11 oportunidades para técnico-administrativo em Educação (especialidades)

Distribuição da vagas

NÍVEL MÉDIO

Assistente de aluno (2, sendo 1 para Ibatiba e 1 para Montanha)

Assistente em administração (4, sendo 3 para Montanha e 1 para Alegre

NÍVEL TÉCNICO

Técnico de laboratório/logística (1 para Viana)

Técnico de laboratório/geoprocessamento (1 para Nova Venécia)

Técnico de laboratório/informática (1 para Itapina)

NÍVEL SUPERIOR

Psicólogo (1 para Cachoeiro de Itapemirim)

Enfermeiro-área (1 para Barra de São Francisco)

Remuneração

Assistente de aluno: R$ 2.483,52, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000 (R$ 3.483,52)

Assistente em administração e técnico de laboratório: R$ 3.029,90, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000 (R$ 4.029,90)

Psicólogo e enfermeiro: R$ 4.967,04, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000 (R$ 5.967,04)

Outros benefícios

Auxílio-transporte: variável

Assistência pré-escolar: R$ 484,90

Assistência à Saúde Suplementar: R$ 106,64 a R$ 411,26, dependendo da remuneração e idade.

É concedido ainda o Incentivo à qualificação, calculado sobre o padrão de vencimento, para quem possuir escolaridade formal superior à exigida para o cargo, variando de 10% (ensino fundamental completo) a 75% (doutorado).

Carga horária

40 horas semanais.

Inscrições

De 22 de outubro a 15 de dezembro de 2025, no site do Ifes.

Taxa de inscrição

Assistente de aluno: R$ 70

Assistente em administração e técnico de laboratório: R$ 110

Psicólogo e enfermeiro: R$ 140

Quem pode pedir isenção?

Podem pedir isenção da taxa de inscrição os candidatos que pertençam à família inscrita no CadÚnico com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, ou para doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O prazo para solicitar o benefício vai de 22 a 31 de outubro.

Etapas

O concurso do Ifes contará com apenas uma etapa, a prova objetiva.

Quando serão as provas do Ifes?

Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 15 de fevereiro de 2026, nos municípios da Grande Vitória.

Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha em um prazo de quatro horas.

O que cai na prova?

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Informática

Legislação

Conhecimentos Específicos

O candidato será considerado aprovado se obtiver desempenho igual ou superior a 60 pontos e não zerar em nenhuma das áreas de conhecimentos gerais.

Validade do concurso

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, conforme a necessidade do Ifes.

