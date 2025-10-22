Ifes publica edital de concurso com salário de quase R$ 6 mil

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:38
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou nesta quarta-feira (22) o edital de abertura de concurso público para o quadro de servidores efetivos. A oferta é de 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000.
Os interessados podem se inscrever pelo site do IFES, no período entre 22 de outubro e 15 de dezembro de 2025.
Os aprovados vão exercer suas atividades nos campi de Ibatiba, Montanha, Alegre, Viana, Nova Venécia, Itapina, Barra de São Francisco e Cachoeiro de Itapemirim ou no Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor).
11 oportunidades para técnico-administrativo em Educação (especialidades)
É concedido ainda o Incentivo à qualificação, calculado sobre o padrão de vencimento, para quem possuir escolaridade formal superior à exigida para o cargo, variando de 10% (ensino fundamental completo) a 75% (doutorado).
40 horas semanais.
De 22 de outubro a 15 de dezembro de 2025, no site do Ifes.
Podem pedir isenção da taxa de inscrição os candidatos que pertençam à família inscrita no CadÚnico com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, ou para doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
O prazo para solicitar o benefício vai de 22 a 31 de outubro.
O concurso do Ifes contará com apenas uma etapa, a prova objetiva.
Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 15 de fevereiro de 2026, nos municípios da Grande Vitória.
Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha em um prazo de quatro horas.
O candidato será considerado aprovado se obtiver desempenho igual ou superior a 60 pontos e não zerar em nenhuma das áreas de conhecimentos gerais.
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, conforme a necessidade do Ifes.
