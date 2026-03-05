Nível superior

Ministério Público do Trabalho abre vagas de estágio no ES

As oportunidades são para formação de cadastro de reserva para atuar nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus; interessados podem se inscrever até 23 de março

5 de março de 2026

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. A oportunidade é para formação de cadastro de reserva para estudantes de nível superior em Direito. As vagas são para atender às demandas da sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região (PRT-17), em Vitória, e nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTMs) de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus. A prova está prevista para ser realizada em 9 de abril.



Os candidatos interessados podem se inscrever no site da PRT-17ª Região até o dia 23 de março. Para se candidatar, é preciso preencher a ficha online de inscrição e anexar os documentos solicitados até o último dia do prazo. Podem participar da seleção alunos regularmente matriculados em instituições de ensino conveniadas com o Programa de Estágio do MPT, que comprovem ter concluído pelo menos o 1º ano ou 2º semestre do curso.

O processo seletivo consiste em prova escrita com questões objetivas e subjetivas, de caráter eliminatório e classificatório. O local e o horário da prova serão divulgados no site da PRT-17 posteriormente. Das vagas que surgirem durante o processo, 10% são reservadas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros e 10% para minorias étnico-raciais (população indígena, quilombolas, ciganos, povos/comunidades tradicionais) e pessoas transgênero.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.027,82, com auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia estagiado, além de seguro contra acidentes pessoais. Já a carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias, a serem cumpridas dentro do horário de funcionamento da unidade.

Serviço

Processo seletivo de estágio do Ministério Público do Trabalho

Público-alvo: estudantes de graduação em Direito de instituições conveniadas

estudantes de graduação em Direito de instituições conveniadas Vagas: cadastro de reserva

cadastro de reserva Unidades do MPT-ES: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus

Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus Inscrições: de 2 a 23/3/2026

2 a 23/3/2026 Data provável da prova: 9/4/2026 (local/horário a divulgar)

9/4/2026 (local/horário a divulgar) Bolsa: R$ 1.027,82

R$ 1.027,82 Auxílio-transporte: R$ 11,58/dia

R$ 11,58/dia Jornada: 20h semanais (4h/dia preferencial)

20h semanais (4h/dia preferencial) Edital: http://www.prt17.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios

http://www.prt17.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios Inscrições: https://cosmos-estagio.mpt.mp.br/estagio/processos-seletivos-em-andamento

