Polícia Penal do ES vai reaplicar teste a candidatas após recomendação do MPES

Nova avaliação para mulheres na barra fixa será realizada no próximo dia 11; concurso oferece 600 vagas, além de cadastro de reserva

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:53

Polícia Penal do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Sejus

A Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) vai reaplicar o teste de força na barra fixa realizado em concurso para candidatas que foram eliminadas ou que possam alcançar a pontuação mínima após nova avaliação. A decisão atende à notificação recomendatória do Ministério Público Estadual (MPES), expedida após a instauração de inquérito civil para apurar possível irregularidade na execução do Teste de Aptidão Física (TAF).

De acordo com o MPES, houve relatos de que a estrutura disponibilizada durante o exame, realizado entre os dias 6 e 8 de fevereiro, pode não ter permitido que todas as candidatas assumissem a posição inicial do exercício de forma estática, conforme previsto no edital.

A reaplicação do teste ocorrerá no próximo dia 11, às 16h, em local a ser confirmado individualmente por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) — www.idcap.org.br/busca-local-prova/865.

Quem fará a reaplicação?

Conforme comunicado oficial, terão direito à nova avaliação:

Candidatas desclassificadas no teste de força na barra fixa;

no teste de força na barra fixa; Candidatas que tenham possibilidade objetiva de aumentar a nota, podendo alcançar o mínimo de 9 pontos na soma geral dos testes físicos, conforme os itens 13.36 a 13.36.2 do edital.

Quem foi desclassificada no teste de força na barra física e, na reaplicação, obtiver o desempenho mínimo exigido seguirá para os testes subsequentes (abdominal e corrida), conforme regras do edital.

Para as candidatas que já realizaram abdominal e corrida, esses resultados serão mantidos — não haverá nova aplicação dessas provas.

A decisão não se aplica a candidatas ausentes no dia do exame físico ou àquelas que, mesmo com nota máxima na barra fixa, não alcancem os 9 pontos mínimos na soma geral.

O comunicado destaca ainda que a medida não representa reconhecimento de nulidade do exame anterior, mas ação saneadora diante da recomendação ministerial.

Convocação para exame psicotécnico

Para manter o cronograma do certame, as candidatas contempladas pela reaplicação do teste de força na barra física foram convocadas também para o exame psicotécnico. No entanto:

A aprovação no psicotécnico não garante continuidade no concurso, caso haja eliminação na reaplicação do teste físico;

O resultado do psicotécnico só será divulgado após o resultado oficial da reaplicação do TAF;

Não será aceita alegação de inversão de etapas para solicitar novo psicotécnico.

Orientações importantes às candidatas

Com base no edital oficial, é fundamental que as candidatas:

Acompanhem todas as publicações no site do Idcap (www.idcap.org.br);

Verifiquem local e horário com antecedência;

Observem rigorosamente as exigências previstas no edital para vestimenta e documentação;

Compareçam com antecedência mínima recomendada, evitando imprevistos.

O edital prevê que todas as alterações no cronograma devem ser acompanhadas exclusivamente pelo site oficial da banca. Informações não são fornecidas por telefone.

Sobre o concurso

O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo oferece 600 vagas, além de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 5.631,16.

Para participar, é necessário:

Ensino médio completo;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” ou superior. O certame é composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva

Redação

Avaliação biopsicossocial

Heteroidentificação

Exame de Aptidão Física

Exame Psicotécnico

Exame de Saúde

Investigação Social

Curso de Formação Básica

