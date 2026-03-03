Polícia Penal do ES vai reaplicar teste a candidatas após recomendação do MPES

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:53
A Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) vai reaplicar o teste de força na barra fixa realizado em concurso para candidatas que foram eliminadas ou que possam alcançar a pontuação mínima após nova avaliação. A decisão atende à notificação recomendatória do Ministério Público Estadual (MPES), expedida após a instauração de inquérito civil para apurar possível irregularidade na execução do Teste de Aptidão Física (TAF).
De acordo com o MPES, houve relatos de que a estrutura disponibilizada durante o exame, realizado entre os dias 6 e 8 de fevereiro, pode não ter permitido que todas as candidatas assumissem a posição inicial do exercício de forma estática, conforme previsto no edital.
A reaplicação do teste ocorrerá no próximo dia 11, às 16h, em local a ser confirmado individualmente por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) — www.idcap.org.br/busca-local-prova/865.
Conforme comunicado oficial, terão direito à nova avaliação:
Quem foi desclassificada no teste de força na barra física e, na reaplicação, obtiver o desempenho mínimo exigido seguirá para os testes subsequentes (abdominal e corrida), conforme regras do edital.
Para as candidatas que já realizaram abdominal e corrida, esses resultados serão mantidos — não haverá nova aplicação dessas provas.
A decisão não se aplica a candidatas ausentes no dia do exame físico ou àquelas que, mesmo com nota máxima na barra fixa, não alcancem os 9 pontos mínimos na soma geral.
O comunicado destaca ainda que a medida não representa reconhecimento de nulidade do exame anterior, mas ação saneadora diante da recomendação ministerial.
Para manter o cronograma do certame, as candidatas contempladas pela reaplicação do teste de força na barra física foram convocadas também para o exame psicotécnico. No entanto:
Com base no edital oficial, é fundamental que as candidatas:
O edital prevê que todas as alterações no cronograma devem ser acompanhadas exclusivamente pelo site oficial da banca. Informações não são fornecidas por telefone.
O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo oferece 600 vagas, além de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 5.631,16.
Para participar, é necessário:
