Oportunidade

Assaí abre mais de 130 vagas para PCD no Espírito Santo

As chances contemplam diferentes áreas operacionais nas lojas do Estado

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:12

Rede Assaí abre oportunidades de trabalho em lojas no ES Crédito: Divulgação Assaí Atacadista

A rede Assaí Atacadista está com 136 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Todas as oportunidades são elegíveis para pessoas com deficiência (PCD) e abrangem diferentes funções nas unidades da empresa no Estado.

Entre os cargos disponíveis estão açougueiro, auxiliar de açougue, operador de loja e operador de caixa. As vagas são destinadas a candidatos maiores de 18 anos, com ensino médio completo. Para se candidatar, é necessário realizar a inscrição diretamente no site oficial da companhia, selecionando o Estado do Espírito Santo na busca por vagas. No momento do cadastro, o candidato deve ter em mãos CPF, número de telefone e um endereço de e-mail atualizado.

A empresa informa que oferece remuneração compatível com o mercado, além de um pacote de benefícios e plano estruturado de carreira. Segundo a rede, há investimentos contínuos em capacitação e desenvolvimento profissional dos colaboradores em todo o país.

Presente no Espírito Santo desde 2013, o Assaí conta atualmente com três lojas no Estado, localizadas nos municípios de Serra, Vitória e Vila Velha. Ao todo, a companhia gera aproximadamente 1,5 mil empregos diretos e indiretos na região.

