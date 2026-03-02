Mercado de trabalho

Em busca de emprego? ES tem mais de 5 mil vagas abertas

Há oportunidades para diferentes escolaridades, com chances para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior; confira

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:13

Há oportunidades para quem busca trabalhar no comércio Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.528 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (2). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, supermercado e construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 1.129. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de limpeza, balconista, cozinheiro, fiscal de loja, marceneiro, engenheiro mecânico, soldador, pintor industrial, pedreiro, vendedor, repositor, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.226. Há oportunidades para auxiliar administrativo, motorista entregador, consultor de vendas, bombeiro hidráulico, técnico em segurança do trabalho, gerente de loja, vendedor, operador de caixa, atendente, auxiliar de cozinha, ajudante de mecânico e outras chances.Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.138. Há oportunidades para vendedor interno, pedreiro, padeiro, operador de máquinas, motorista de caminhão, frentista, mecânico de refrigeração, cozinheiro, costureira, cuidador de idosos, ajudante de obras, ajudante de cozinha entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 463. Há oportunidades para operador de caixa, gerente de restaurante, enfermeiro, balconista, consultor de vendas, conferente de carga e descarga, auxiliar de limpeza, açougueiro, assistente de vendas e outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 179. Há oportunidades para recepcionista, técnico agropecuário, técnico de apoio, torneiro mecânico, estoquista, instalador de cortinas, borracheiro, auxiliar de linha de produção, assistente administrativo, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 295. Há oportunidades para vigilante, soldador, pedreiro, eletricista, carpinteiro, motorista de van, ajudante de confeitaria, atendente, auxiliar e proução e outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 247. Há oportunidades para sinaleiro, recepcionista, ajudante de borracheiro, motorista, mecânico, pedreiro, auxiliar de limpeza, carpinteiro, vendedor interno, soldador, operador de loja entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 437. Há oportunidades para tratorista, vendedor, trabalhador rural, serralheiro, recepcionista, pedreiro, operador de caixa, motorista de caminhão, frentista, eletricista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 114. Há oportunidades para vendedor, motorista, churrasqueiro, servente de obras, auxiliar de serviços gerais, consultor de vendas, churrasqueiro, designer gráfico, estoquista, operador de caixa, empacotador, entre outras vagas. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Carlos Lindemberg, esquina com a rua Desembargador Josias Soares, CASA DO CIDADÃO, 19 – Centro, Anchieta-ES.

Vagas: 85. Há oportunidades para cozinheiro de hotel, bartender, ajudante de obras, zelador, mecânico montador, caldeireiro, técnico em segurança do trabalho, soldador, motorista de van entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é online e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].

Vagas: 78. Há oportunidades para almoxarife, ajudante de obras, atendente de balcão, cabeleireiro, fiscal de linha, motorista de caminhão, pedreiro, representante comercial autônomo, supervisor de vigilantes, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 159. Há oportunidades para servente de obras, vendedor, pedreiro, perfumista, mecânico, motorista, promotor de vendas, encarregado de obras, eletricista de manutenção, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 214. Há oportunidades para estivador, empacotador, borracheiro, banhista de animais, analista de laboratório, ajudante de padeiro, garçom, operador de processos de produção entre outras chances. Veja as vagas.

