ES tem mais de 6,7 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (23)

Há postos para auxiliar administrativo, pedreiro, operador de caixa, vendedor, motorista, confeiteiro, entre outras chances; veja como se candidatar

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:34

Há vagas para diferentes níveis de escolaridade Crédito: Shutterstock

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.726 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (23). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 428. Há oportunidades para instalador de equipamentos de comunicação, pintor industrial, repositor, piscineiro, marceneiro, ajudante de carga e descarga, açougueiro, vendedor varejista, padeiro, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.276. Há oportunidades para bombeiro hidráulico, auxiliar de obras, técnico em segurança do trabalho, ajudante de carga e descarga, vendedor, caixa, encarregado de obra, atendente de padaria, assistente de operação, auxiliar de cozinha, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.625. Há oportunidades para costureira, estoquista, balconista, confeiteiro, ajudante de cozinha, monitor de alunos, motorista de caminhão, padeiro, repositor, torneiro mecânico, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 654. Há oportunidades para açougueiro, balconista, operador de caixa, repositor, servente de limpeza, promotor de vendas, garçom, gerente de restaurante e outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 1.070. Há oportunidades para eletricista de veículos, faturista, encarregado de obras, embalador, frentista, jardineiro, pedreiro, operador de caixa, repositor, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.



Vagas: 300. Há oportunidades para vigilante, soldador, operador de trator, almoxarife, atendente comercial, carpinteiro, pintor industrial, ajudante geral, caldeireiro alpinista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 139. Há oportunidades para ajudante de motorista, assistente de loja, balanceiro, carpinteiro, jardineiro, consultor de qualidade, técnico em edificações, soldador, recepcionista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 136. Há oportunidades para torneiro mecânico, ajudante de obra, alimentador de linha de produção, assistente administrativo, borracheiro de automóveis, gerente de loja, chapeiro de lanchonete, costureira, mecânico de automóveis, entre outras chances. Veja vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 426. Há oportunidades para embalador, frentista, cozinheira, carpinteiro, cortador, balconista de padaria, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de limpeza, atendente, ajudante de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 114. Há oportunidades para garçom, motorista, servente de obras, consultor de vendas, churrasqueiro, designer gráfico, estoquista, operador de caixa, empacotador, entre outras vagas. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Carlos Lindemberg, esquina com a rua Desembargador Josias Soares,

Vagas: 87. Há oportunidades para motorista de van, auxiliar de caldeira, técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil, pintor, zelador, mecânico montador, encanador, sushiman entre outras chances. Veja as vagas

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é online e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].

Vagas: 74. Há oportunidades para ajudante de obras, agente funerário, auxiliar de limpeza, carpinteiro, eletricista, fiscal de linha, motorista de caminhão, supervisor de vigilantes, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 183. Há oportunidades para promotor de vendas, pedreiro, operador volante, servente de obras, encanador de redes, eletricista de manutenção, auxiliar administrativo, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 214. Há oportunidades para operador de caixa, mecânico de automóvel, estivador, copeiro, embalador, caldeireiro de manutenção, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

