Mutirão em Cariacica oferece 1,5 mil vagas com chance de contratação imediata

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:43
Quem está em busca de emprego pode aproveitar o mutirão que acontece na próxima terça-feira (24), em Cariacica. Ao todo, serão ofertadas 1,5 mil vagas durante a ação, que será realizada das 8h às 13h, no Terminal de Itacibá.
Há oportunidades em diferentes áreas, como logística, atacado e supermercados. Do total de vagas, 276 são destinadas a pessoas com deficiência (PCD), 30 para estágio e 20 para o Programa Adolescente Aprendiz. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto. A idade mínima é de 14 anos e, no caso de candidatos em idade escolar, é preciso estar matriculado e frequentando a escola.
As entrevistas serão feitas no local, o que aumenta as chances de contratação imediata, dependendo do perfil do candidato e da empresa.
Serviço
Mutirão de Empregos
