Mutirão em Cariacica oferece 1,5 mil vagas com chance de contratação imediata

Atendimento será na próxima terça-feira (24), das 8h às 13h, no Terminal de Itacibá, com oportunidades para PCD, estágio e jovem aprendiz; entrevistas serão realizadas no local

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:43

Quem está em busca de emprego pode aproveitar o mutirão que acontece na próxima terça-feira (24), em Cariacica. Ao todo, serão ofertadas 1,5 mil vagas durante a ação, que será realizada das 8h às 13h, no Terminal de Itacibá.

Há oportunidades em diferentes áreas, como logística, atacado e supermercados. Do total de vagas, 276 são destinadas a pessoas com deficiência (PCD), 30 para estágio e 20 para o Programa Adolescente Aprendiz. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto. A idade mínima é de 14 anos e, no caso de candidatos em idade escolar, é preciso estar matriculado e frequentando a escola.

As entrevistas serão feitas no local, o que aumenta as chances de contratação imediata, dependendo do perfil do candidato e da empresa.

Serviço
Mutirão de Empregos

  • Data:  terça-feira (24);
  • Horário: Das 8h às 13h;
  • Local: Terminal de Itacibá, Cariacica.

