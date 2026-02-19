Mais de 5 mil vagas abertas em cursos de idiomas para alunos da rede pública do ES

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:51
Estão abertas, até a próxima quarta-feira (25), as inscrições para o processo seletivo dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI) para o ano letivo de 2026. Ao todo, são ofertadas 5.220 vagas destinadas a estudantes da rede estadual de ensino que estejam matriculados na 1ª ou na 2ª série do ensino médio. A lista dos candidatos classificados será divulgada na sexta-feira (27).
A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo portal de seleção de alunos. No momento do cadastro, é necessário informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de identificação estudantil (ID 2026) e, caso possua, o número do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Para 2026, a oferta foi ampliada com a criação de novos polos no interior do Estado. As novas unidades contemplam os municípios de Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Mantenópolis, Ecoporanga, Baixo Guandu, Iúna, Irupi, Ibiraçu, João Neiva, Nova Venécia, Pinheiros, Alfredo Chaves, Piúma e Anchieta.
Também houve ampliação da oferta em municípios estratégicos, como Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim. Além dessas cidades, há unidades em Linhares, Barra de São Francisco, Castelo, Santa Teresa, Viana, Colatina, Alegre, Aracruz, Boa Esperança, São Gabriel da Palha, São Mateus e Guarapari.
A distribuição das vagas segue critérios de equidade:
O processo seletivo também contempla o CEI Cora Coralina, que funciona no sistema prisional, atendendo estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em situação de privação de liberdade, garantindo acesso à educação e à qualificação em contextos de maior vulnerabilidade social.
A matrícula em um CEI é um dos requisitos para participação no Programa de Intercâmbio Estudantil. Em 2025, 350 alunos foram contemplados com bolsas para cursos de Língua Inglesa, distribuídas entre quatro países: 100 vagas para os Estados Unidos, 90 para a Irlanda, 85 para a Inglaterra e 60 para o Canadá. Já os estudantes que optaram pela Língua Espanhola tiveram como destino a Argentina.
Na edição passada, o projeto cresceu a ponto de um avião com destino a Guarulhos ser exclusivo para os estudantes até a primeira conexão antes do embarque internacional. Para este ano, o programa foi ampliado e deve levar 500 alunos para uma experiência fora do país até o fim de 2026.
Serviço
Inscrições para os Centros Estaduais de Idiomas (CEI) – 2026
