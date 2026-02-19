Oportunidade de aprender

Mais de 5 mil vagas abertas em cursos de idiomas para alunos da rede pública do ES

Estudantes da rede estadual têm até a próxima quarta-feira (25) para concorrer a 5.220 vagas nos Centros Estaduais de Idiomas (CEI) em 2026

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:51

Vagas são para estudantes da rede estadual que estejam na 1ª ou 2ª série do ensino médio Crédito: Reprodução

Estão abertas, até a próxima quarta-feira (25), as inscrições para o processo seletivo dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI) para o ano letivo de 2026. Ao todo, são ofertadas 5.220 vagas destinadas a estudantes da rede estadual de ensino que estejam matriculados na 1ª ou na 2ª série do ensino médio. A lista dos candidatos classificados será divulgada na sexta-feira (27).

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo portal de seleção de alunos. No momento do cadastro, é necessário informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de identificação estudantil (ID 2026) e, caso possua, o número do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para 2026, a oferta foi ampliada com a criação de novos polos no interior do Estado. As novas unidades contemplam os municípios de Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Mantenópolis, Ecoporanga, Baixo Guandu, Iúna, Irupi, Ibiraçu, João Neiva, Nova Venécia, Pinheiros, Alfredo Chaves, Piúma e Anchieta.

Também houve ampliação da oferta em municípios estratégicos, como Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim. Além dessas cidades, há unidades em Linhares, Barra de São Francisco, Castelo, Santa Teresa, Viana, Colatina, Alegre, Aracruz, Boa Esperança, São Gabriel da Palha, São Mateus e Guarapari.

Critérios de distribuição

A distribuição das vagas segue critérios de equidade:

50% destinadas à ampla concorrência;

45% para estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ);

5% para pessoas com deficiência (PcD).

O processo seletivo também contempla o CEI Cora Coralina, que funciona no sistema prisional, atendendo estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em situação de privação de liberdade, garantindo acesso à educação e à qualificação em contextos de maior vulnerabilidade social.

Porta de entrada para intercâmbio

A matrícula em um CEI é um dos requisitos para participação no Programa de Intercâmbio Estudantil. Em 2025, 350 alunos foram contemplados com bolsas para cursos de Língua Inglesa, distribuídas entre quatro países: 100 vagas para os Estados Unidos, 90 para a Irlanda, 85 para a Inglaterra e 60 para o Canadá. Já os estudantes que optaram pela Língua Espanhola tiveram como destino a Argentina.

Na edição passada, o projeto cresceu a ponto de um avião com destino a Guarulhos ser exclusivo para os estudantes até a primeira conexão antes do embarque internacional. Para este ano, o programa foi ampliado e deve levar 500 alunos para uma experiência fora do país até o fim de 2026.

Serviço

Inscrições para os Centros Estaduais de Idiomas (CEI) – 2026

Prazo: até quarta-feira (25);

até quarta-feira (25); Quem pode participar: estudantes da rede estadual matriculados na 1ª ou 2ª série do ensino médio;

estudantes da rede estadual matriculados na 1ª ou 2ª série do ensino médio; Número de vagas: 5.220;

5.220; Onde se inscrever: portal de Inscrição e Seleção de Alunos (selecaoaluno.es.gov.br);

portal de Inscrição e Seleção de Alunos (selecaoaluno.es.gov.br); Documentos necessários: CPF, número de identificação estudantil (ID 2026) e, se houver, número do CadÚnico;

CPF, número de identificação estudantil (ID 2026) e, se houver, número do CadÚnico; Resultado: 27 de fevereiro.

