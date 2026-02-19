Para anotar na agenda

Tchau, carnaval! Veja quais os próximos feriados de 2026

O fim do carnaval marca o início, de fato, da sequência de semanas cheias de trabalho e estudos; saiba quando é feriado e ponto facultativo no ES

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:42

Os olhares atentos ao calendário já mapeiam os próximos feriados do ano no Espírito Santo. Crédito: Freepik

O carnaval acabou e, para muitas pessoas, 2026 começa só agora. Mesmo com a folga prolongada pela folia, olhares atentos ao calendário já mapeiam e planejam os próximos feriados e pontos facultativos do ano no Espírito Santo, pensando em marcar viagens, passeios e aproveitar para relaxar.

Mesmo com a chance de emendar alguns dias de descanso, também haverá meses intensos para dedicação ao trabalho e estudos, sem datas extras de folga. Vai ser assim em março, julho e no temido mês de agosto, conhecido como “interminável”.

Confira o calendário de feriados e pontos facultativos de 2026:

Abril

3 de abril (sexta-feira) — Paixão de Cristo: o feriado santo, junto do sábado e do domingo, garante um período de três dias de descanso.

— Paixão de Cristo: o feriado santo, junto do sábado e do domingo, garante um período de três dias de descanso. 5 de abril (domingo) — Páscoa

— Páscoa 13 de abril (segunda-feira) — Dia de Nossa Senhora da Penha (feriado estadual): mais um dia de descanso após o fim de semana, com a retomada do trabalho prevista para a terça-feira.

— Dia de Nossa Senhora da Penha (feriado estadual): mais um dia de descanso após o fim de semana, com a retomada do trabalho prevista para a terça-feira. 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes: também dá oportunidade de emendar com a segunda-feira, fazendo um intervalo de quatro dias.

Maio

1º de maio (sexta-feira) — Dia do Trabalho: pode render três dias de descanso se somado ao fim de semana seguinte.

Junho

4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi: apesar de ser um ponto facultativo, a data também pode garantir uma folga emendada com a sexta-feira e o fim de semana, a depender da organização do seu local de trabalho.

Setembro

7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil: encaixado no começo da semana, também pode garantir um período maior de folga após o fim de semana anterior.

— Independência do Brasil: encaixado no começo da semana, também pode garantir um período maior de folga após o fim de semana anterior. 8 de setembro (terça-feira) — Aniversário de Vitória: garante aos trabalhadores da Capital do Espírito Santo um dia de folga que, a depender da escala de trabalho, pode ser emendado com a segunda-feira.

Outubro

12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida: possibilidade de mais um dia de folga após o fim de semana.

Novembro

2 de novembro (segunda-feira) — Finados: assim como o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a data também pode ser emendada com o fim de semana.

— Finados: assim como o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a data também pode ser emendada com o fim de semana. 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República

— Proclamação da República 20 de novembro (sexta-feira) — Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra: por cair em uma sexta, permite emendar com o sábado e com o domingo para uma folga de três dias.

Dezembro

25 de dezembro (sexta-feira) — Natal: assim como o Dia da Consciência Negra, prevê três dias de descanso já na última semana do ano.

— Natal: assim como o Dia da Consciência Negra, prevê três dias de descanso já na última semana do ano. 31 de dezembro (quinta-feira) — Véspera de Ano-Novo (ponto facultativo a partir das 14h): a data se conecta com 1º de janeiro de 2027, feriado da Confraternização Universal.

