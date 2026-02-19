Tchau, carnaval! Veja quais os próximos feriados de 2026

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:42
O carnaval acabou e, para muitas pessoas, 2026 começa só agora. Mesmo com a folga prolongada pela folia, olhares atentos ao calendário já mapeiam e planejam os próximos feriados e pontos facultativos do ano no Espírito Santo, pensando em marcar viagens, passeios e aproveitar para relaxar.
Mesmo com a chance de emendar alguns dias de descanso, também haverá meses intensos para dedicação ao trabalho e estudos, sem datas extras de folga. Vai ser assim em março, julho e no temido mês de agosto, conhecido como “interminável”.
