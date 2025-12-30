Governo divulga calendário de feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:28
O governo federal publicou nesta terça-feira (30) a portaria que estabelece os feriados nacionais e os dias de ponto facultativo no ano de 2026. As datas devem ser observadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal. A medida tem como objetivo assegurar previsibilidade administrativa, apoiar o planejamento institucional e garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais em todo o país.
O calendário de 2026 inclui dez feriados nacionais e nove dias de ponto facultativo. As datas tradicionais são dias do calendário cívico e religioso brasileiro, além de períodos de organização do funcionamento administrativo, como o Carnaval e as vésperas de Natal e Ano-Novo. Confira o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos em 2026:
