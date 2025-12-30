De olho nas folgas

Governo divulga calendário de feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

A medida tem como objetivo assegurar previsibilidade administrativa, apoiar o planejamento institucional e garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais em todo o país

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:28

O governo federal publicou nesta terça-feira (30) a portaria que estabelece os feriados nacionais e os dias de ponto facultativo no ano de 2026. As datas devem ser observadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal. A medida tem como objetivo assegurar previsibilidade administrativa, apoiar o planejamento institucional e garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais em todo o país.

O calendário de 2026 inclui dez feriados nacionais e nove dias de ponto facultativo. As datas tradicionais são dias do calendário cívico e religioso brasileiro, além de períodos de organização do funcionamento administrativo, como o Carnaval e as vésperas de Natal e Ano-Novo. Confira o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos em 2026:

1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);

16 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);



17 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);



18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);



3 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);



20 de abril (ponto facultativo);



21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);



1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);



4 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);



5 de junho (ponto facultativo);



7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);



12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);



28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);



2 de novembro, Finados (feriado nacional);



15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional);



20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);



24 de dezembro, Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);



25 de dezembro, Natal (feriado nacional); e



31 de dezembro, Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).



