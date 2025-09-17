Calendário

Ano de 2026 terá vários feriadões; confira as folgas prolongadas

Pelo menos dez datas devem permitir um tempo maior de descanso para quem quer viajar ou fazer passeios

O ano de 2026 promete muitos dias de descanso. Com pelo menos dez feriados caindo em segundas, quintas ou sextas-feiras, o capixaba terá várias chances de emendar folgas e aproveitar dias prolongados para lazer, descanso ou viagens. O calendário oficial ainda será divulgado pelo governo federal, mas já é possível se programar para as folgas do próximo ano.

Feriados e pontos facultativos de 2026

Janeiro



1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal: o feriado na quinta pode garantir uma folga na sexta-feira, que pode ser emendada com o fim de semana, a depender da sua escala de trabalho.



Fevereiro



16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira) — Carnaval (ponto facultativo)

18 de fevereiro (quarta-feira) — Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo)



Abril



3 de abril (sexta-feira) — Paixão de Cristo: o feriado santo, junto do sábado e do domingo, garante um período de três dias de descanso.

5 de abril (domingo) — Páscoa

13 de abril (segunda-feira) — Dia de Nossa Senhora da Penha (feriado estadual): mais um dia de descanso após o fim de semana, com a retomada do trabalho prevista para a terça-feira.

21 de abril (terça-feira) — Tiradentes: também dá oportunidade de emendar com a segunda-feira, fazendo um intervalo de quatro dias.



Maio



1º de maio (sexta-feira) — Dia do Trabalho: pode render três dias de descanso se somado ao fim de semana seguinte.



Junho



4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi: apesar de ser um ponto facultativo, a data também pode garantir uma folga emendada com a sexta-feira e, consequentemente, com o fim de semana, a depender da definição do seu trabalho.



Setembro



7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil: encaixado no começo da semana, também pode garantir um período maior de folga após o fim de semana anterior.

8 de setembro (terça-feira) — Aniversário de Vitória: garante aos trabalhadores da Capital do Espírito Santo um dia de folga que, a depender da escala de trabalho, pode ser emendado com a segunda-feira.



Outubro



12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida: possibilidade de mais um dia de lazer após o fim de semana.



Novembro



2 de novembro (segunda-feira) — Finados: assim como o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a data também pode ser emendada com o fim de semana.

15 de novembro (domingo) — Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira) — Dia de Zumbi e da Consciência Negra: por cair em uma sexta, permite emendar com o sábado e com o domingo para uma folga de três dias.



Dezembro



25 de dezembro (sexta-feira) — Natal: assim como o Dia de Zumbi, prevê três dias de descanso já na última semana do ano.

31 de dezembro (quinta-feira) — Véspera de Ano-Novo (ponto facultativo a partir das 14h): a data se conecta com 1º de janeiro de 2027, feriado da Confraternização Universal.



Com tantas datas estratégicas, 2026 será um ano de planejamento: seja para emendar folgas, organizar viagens ou apenas curtir os dias de descanso em casa, vale já marcar o calendário para não perder nenhuma oportunidade.

