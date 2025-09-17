Ano de 2026 terá vários feriadões; confira as folgas prolongadas

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:29
O ano de 2026 promete muitos dias de descanso. Com pelo menos dez feriados caindo em segundas, quintas ou sextas-feiras, o capixaba terá várias chances de emendar folgas e aproveitar dias prolongados para lazer, descanso ou viagens. O calendário oficial ainda será divulgado pelo governo federal, mas já é possível se programar para as folgas do próximo ano.
Com tantas datas estratégicas, 2026 será um ano de planejamento: seja para emendar folgas, organizar viagens ou apenas curtir os dias de descanso em casa, vale já marcar o calendário para não perder nenhuma oportunidade.
