Fim de ano

Feiras livres na Grande Vitória mudam de data com os feriados

Feiras que aconteceriam em 25 de dezembro e 1º de janeiro foram antecipadas em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha; Guarapari terá suspensão no Natal

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:28

Algumas feiras livres vão funcionar em dias diferentes do habitual devido aos feriados Crédito: Jansen Lube/PMV

Com os feriados de Natal e ano-novo coincidindo com dias tradicionais de funcionamento das feiras livres, municípios da Grande Vitória anteciparam datas e ajustaram horários para garantir o abastecimento da população nas compras de fim de ano. As principais mudanças ocorrem nas feiras que ocorreriam no Natal, em 25 de dezembro, e no primeiro dia de 2026, 1º de janeiro, que foram antecipadas para 24 e 31 de dezembro, respectivamente, com alterações pontuais em diferentes cidades. Veja a seguir como ficará as programações:

Vitória

Na Capital, a feira da Praia do Canto será realizada excepcionalmente nos dias 24 e 31 de dezembro, ambas na quarta-feira. Já no bairro Inhanguetá, a feira que ocorre às quartas-feiras à tarde será realizada pela manhã, a partir das 10h.

A feira do bairro Joana D’Arc não será realizada no Natal e em 1º de janeiro. As demais seguem com funcionamento normal.

Serra

As feiras que aconteceriam nas quintas-feiras (25/12 e 1º/1) foram antecipadas para as quartas-feiras (24 e 31/12). Nesses dois dias, todas as feiras do município funcionarão em horário unificado, das 6h às 13h, inclusive aquelas que tradicionalmente ocorrem à tarde ou à noite.

Vila Velha

As feiras dos bairros Guaranhuns, Glória e Soteco, realizadas tradicionalmente às quintas-feiras, serão antecipadas para as quartas-feiras, 24 e 31 de dezembro.

As feiras de Guaranhuns e da Glória funcionarão das 4h às 13h, enquanto a de Soteco ocorrerá das 13h às 19h.

Cariacica

As feiras previstas para os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro também foram antecipadas para 24 e 31, respectivamente, mantendo os horários habituais. O município conta com 21 feiras regulamentadas, que funcionam de terça a domingo, nos turnos da manhã (7h às 13h) e da tarde (13h às 19h).

Guarapari

A feira livre de Muquiçaba não será realizada no dia 25 de dezembro, devido ao feriado de Natal. No entanto, no dia 1º de janeiro de 2026, a feira acontecerá normalmente.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta