Mais de 20 mil vagas abertas no ES em cursos on-line gratuitos

Inscrições podem ser feitas até o dia 26 de fevereiro em 20 cursos do programa QualificarES, na modalidade de ensino a distância

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:59

Cursos são destinados a candidatos a partir de 16 anos Crédito: Pixabay

Quem pretende investir na qualificação profissional já pode garantir uma vaga em cursos on-line gratuitos. São mais de 20 mil oportunidades em 20 cursos na modalidade de ensino a distância (EAD), na primeira oferta do ano do Programa QualificarES On-line.

As inscrições estão abertas e seguem até 26 de fevereiro, exclusivamente pelo site oficial do programa. A proposta é ampliar o acesso à formação profissional e criar novas possibilidades de inserção e permanência no mercado de trabalho.

As vagas estão distribuídas em 20 cursos diferentes, cada um deles com 1.000 vagas e 120 horas de estudos, destinados a candidatos a partir de 16 anos. É necessário ter acesso à internet e conhecimentos básicos de informática para acompanhar as aulas. Cada interessado pode se inscrever em até duas formações, utilizando apenas um CPF e um e-mail válido. O edital completo do programa pode ser consultado aqui.

CONFIRA OS CURSOS

Alfabetização e letramento

Assistente de Logística

Assistente de Tecnologia da Informação

Atendimento Educacional Especializado

Auxiliar administrativo

Auxiliar de creche

Auxiliar de Departamento Financeiro

Cuidador de idosos

Formação de Tutores EAD

Gestão financeira de pequenas e médias empresas

Informática avançada

Informática básica

Inglês básico

Inglês intermediário

Maquiagem

Recepcionista

Secretaria escolar

Segurança do Trabalho

Tecnologias educacionais

Word e Excel

O processo seletivo será realizado por ordem de inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis em cada curso. Há ainda a possibilidade de participação de moradores de outros Estados, limitada a 5% das vagas por turma. A relação de selecionados e suplentes será publicada no dia 6 de março, no site oficial do programa.

Os cursos do QualificarES são oferecidos pelo governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional dos cidadãos capixabas, proporcionando mais oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Serviço

Programa Qualificar ES On-line – 1ª oferta de 2026

Vagas: 20 mil;

20 mil; Modalidade: ensino a distância (EAD);

ensino a distância (EAD); Cursos: 20 opções de qualificação profissional;

20 opções de qualificação profissional; Público-alvo: pessoas a partir de 16 anos, com acesso à internet e noções básicas de informática;

pessoas a partir de 16 anos, com acesso à internet e noções básicas de informática; Inscrições: de 10 a 26 de fevereiro de 2026;

de 10 a 26 de fevereiro de 2026; Onde se inscrever: site oficial do programa - https://inscricao.secti.es.gov.br/entrar;

site oficial do programa - https://inscricao.secti.es.gov.br/entrar; Limite por candidato: até dois cursos, com um único CPF e e-mail válido;

até dois cursos, com um único CPF e e-mail válido; Resultado: 6 de março.

