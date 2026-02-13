Home
Mais de 20 mil vagas abertas no ES em cursos on-line gratuitos

Inscrições podem ser feitas até o dia 26 de fevereiro em 20 cursos do programa QualificarES, na modalidade de ensino a distância

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:59

Com curso a distância, é possível se qualificar mesmo durante pandemia
Cursos são destinados a candidatos a partir de 16 anos Crédito: Pixabay

Quem pretende investir na qualificação profissional já pode garantir uma vaga em cursos on-line gratuitos. São mais de 20 mil oportunidades em 20 cursos na modalidade de ensino a distância (EAD), na primeira oferta do ano do Programa QualificarES On-line.

As inscrições estão abertas e seguem até 26 de fevereiro, exclusivamente pelo site oficial do programa. A proposta é ampliar o acesso à formação profissional e criar novas possibilidades de inserção e permanência no mercado de trabalho.

As vagas estão distribuídas em 20 cursos diferentes, cada um deles com 1.000 vagas e 120 horas de estudos, destinados a candidatos a partir de 16 anos. É necessário ter acesso à internet e conhecimentos básicos de informática para acompanhar as aulas. Cada interessado pode se inscrever em até duas formações, utilizando apenas um CPF e um e-mail válido. O edital completo do programa pode ser consultado aqui.

  • CONFIRA OS CURSOS
  • Alfabetização e letramento
  • Assistente de Logística
  • Assistente de Tecnologia da Informação
  • Atendimento Educacional Especializado
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de creche
  • Auxiliar de Departamento Financeiro
  • Cuidador de idosos
  • Formação de Tutores EAD
  • Gestão financeira de pequenas e médias empresas
  • Informática avançada
  • Informática básica
  • Inglês básico
  • Inglês intermediário
  • Maquiagem
  • Recepcionista
  • Secretaria escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Tecnologias educacionais
  • Word e Excel

O processo seletivo será realizado por ordem de inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis em cada curso. Há ainda a possibilidade de participação de moradores de outros Estados, limitada a 5% das vagas por turma. A relação de selecionados e suplentes será publicada no dia 6 de março, no site oficial do programa.

Os cursos do QualificarES são oferecidos pelo governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional dos cidadãos capixabas, proporcionando mais oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Serviço
Programa Qualificar ES On-line – 1ª oferta de 2026

  • Vagas: 20 mil;
  • Modalidade: ensino a distância (EAD);
  • Cursos: 20 opções de qualificação profissional;
  • Público-alvo: pessoas a partir de 16 anos, com acesso à internet e noções básicas de informática;
  • Inscrições: de 10 a 26 de fevereiro de 2026;
  • Onde se inscrever: site oficial do programa - https://inscricao.secti.es.gov.br/entrar;
  • Limite por candidato: até dois cursos, com um único CPF e e-mail válido;
  • Resultado: 6 de março.

