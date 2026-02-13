Mais de 20 mil vagas abertas no ES em cursos on-line gratuitos

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:59
Quem pretende investir na qualificação profissional já pode garantir uma vaga em cursos on-line gratuitos. São mais de 20 mil oportunidades em 20 cursos na modalidade de ensino a distância (EAD), na primeira oferta do ano do Programa QualificarES On-line.
As inscrições estão abertas e seguem até 26 de fevereiro, exclusivamente pelo site oficial do programa. A proposta é ampliar o acesso à formação profissional e criar novas possibilidades de inserção e permanência no mercado de trabalho.
As vagas estão distribuídas em 20 cursos diferentes, cada um deles com 1.000 vagas e 120 horas de estudos, destinados a candidatos a partir de 16 anos. É necessário ter acesso à internet e conhecimentos básicos de informática para acompanhar as aulas. Cada interessado pode se inscrever em até duas formações, utilizando apenas um CPF e um e-mail válido. O edital completo do programa pode ser consultado aqui.
O processo seletivo será realizado por ordem de inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis em cada curso. Há ainda a possibilidade de participação de moradores de outros Estados, limitada a 5% das vagas por turma. A relação de selecionados e suplentes será publicada no dia 6 de março, no site oficial do programa.
Os cursos do QualificarES são oferecidos pelo governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional dos cidadãos capixabas, proporcionando mais oportunidades de inserção no mercado de trabalho.
Serviço
Programa Qualificar ES On-line – 1ª oferta de 2026
