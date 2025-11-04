Oportunidade

Confira editais abertos para startups e empreendedores no Espírito Santo

Programas contemplam desde ideias iniciais até soluções consolidadas, com apoio técnico, capacitação e conexão com investidores

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:00

Empreendedores e startups capixabas podem acessar editais que incentivam inovação, capacitação e oportunidades de investimento em todo o Estado. Crédito: Reprodução / Web

Empresas e startups capixabas têm à disposição uma série de editais e programas voltados à inovação, somando milhões de reais em recursos financeiros, mentorias e oportunidades de conexão com o ecossistema empreendedor.

As iniciativas contemplam diferentes estágios de maturidade, desde ideias iniciais até negócios consolidados, e buscam impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a competitividade no Espírito Santo.

Entre os destaques, o Programa Nova Economia Capixaba, da Fapes, prevê movimentar até R$ 40 milhões no ecossistema local, com apoio financeiro que pode chegar a R$ 3 milhões por projeto. Já o Inova Startups, realizado pela Sebrae Startups, está com inscrições abertas até 23 de novembro e oferece aceleração, aporte financeiro e mentorias especializados para startups capixabas que buscam escalar seus negócios.

Confira as oportunidades:

Programa Nova Economia Capixaba (Fapes – ES)

Prazo de inscrição: fluxo contínuo

Quem pode participar: empresas em parceria com instituições de ensino

Oportunidade: até R$ 3 milhões por projeto aprovado

Programa Centelha III (Fapes/Finep/MCTI)

Prazo de inscrição: até 21 de novembro

Quem pode participar: empreendedores com ideias inovadoras em todo o Estado

Oportunidade: até R$ 66 mil por proposta aprovada

Inova Startups (Sebrae Startups)

Prazo de inscrição: até 23 de novembro

Quem pode participar: startups com soluções inovadoras e escaláveis

Oportunidade: aceleração, mentorias e aporte financeiro

InovaLab Colatina (FindesLab)

Prazo de inscrição: até 9 de novembro

Quem pode participar: startups da Região Noroeste

Oportunidade: R$ 40 mil e acesso a mentorias e conexões

Cindes Jovem 2026 (Cindes/Findes)

Prazo de inscrição: até 10 de novembro

Quem pode participar: jovens empreendedores de 18 a 42 anos

Oportunidade: formação, capacitação e visitas técnicas

