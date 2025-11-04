Confira editais abertos para startups e empreendedores no Espírito Santo

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:00
Empresas e startups capixabas têm à disposição uma série de editais e programas voltados à inovação, somando milhões de reais em recursos financeiros, mentorias e oportunidades de conexão com o ecossistema empreendedor.
As iniciativas contemplam diferentes estágios de maturidade, desde ideias iniciais até negócios consolidados, e buscam impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a competitividade no Espírito Santo.
Entre os destaques, o Programa Nova Economia Capixaba, da Fapes, prevê movimentar até R$ 40 milhões no ecossistema local, com apoio financeiro que pode chegar a R$ 3 milhões por projeto. Já o Inova Startups, realizado pela Sebrae Startups, está com inscrições abertas até 23 de novembro e oferece aceleração, aporte financeiro e mentorias especializados para startups capixabas que buscam escalar seus negócios.
Programa Nova Economia Capixaba (Fapes – ES)
Prazo de inscrição: fluxo contínuo
Quem pode participar: empresas em parceria com instituições de ensino
Oportunidade: até R$ 3 milhões por projeto aprovado
Programa Centelha III (Fapes/Finep/MCTI)
Prazo de inscrição: até 21 de novembro
Quem pode participar: empreendedores com ideias inovadoras em todo o Estado
Oportunidade: até R$ 66 mil por proposta aprovada
Inova Startups (Sebrae Startups)
Prazo de inscrição: até 23 de novembro
Quem pode participar: startups com soluções inovadoras e escaláveis
Oportunidade: aceleração, mentorias e aporte financeiro
InovaLab Colatina (FindesLab)
Prazo de inscrição: até 9 de novembro
Quem pode participar: startups da Região Noroeste
Oportunidade: R$ 40 mil e acesso a mentorias e conexões
Cindes Jovem 2026 (Cindes/Findes)
Prazo de inscrição: até 10 de novembro
Quem pode participar: jovens empreendedores de 18 a 42 anos
Oportunidade: formação, capacitação e visitas técnicas
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o