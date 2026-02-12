Senac no ES abre mais de 300 vagas em cursos de programação para mulheres

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15:20
O Senac Espírito Santo está com 343 vagas abertas para o programa Jovem Programadora, voltado à formação de mulheres na área de tecnologia e programação. As alunas não pagam pela qualificação.
Serão 20 turmas distribuídas pelos seguintes municípios: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.
Para participar, as candidatas precisam ter entre 16 e 29 anos e estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio.
As inscrições para o programa Jovem Programadora já estão abertas e podem ser feitas até o preenchimento das vagas. As interessadas devem preencher o formulário disponível no link ou entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente pelo telefone (27) 3325-8311.
O programa Jovem Programadora foi criado em 2023 e já qualificou 556 alunas. A carga horária é de 308 horas. A inciativa tem como objetivo de ampliar a participação das mulheres no setor de tecnologia da informação, tradicionalmente dominado pelo público masculino.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o