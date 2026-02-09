Educação

Professora toma posse como a primeira reitora na história do Ifes

Adriana Piontkovsky Barcellos, eleita com 47,89% dos votos, destaca seu compromisso com a educação pública inclusiva e democrática

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:42

Pela primeira vez na história, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) terá uma mulher como reitora da instituição. A professora Adriana Piontkovsky Barcellos foi eleita no final de 2025, mas toma posse nesta terça-feira (10), em solenidade que será realizada no teatro do campus Vitória e contará com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.

Adriana Pionttkovsky Barcellos vai tomar posse como reitora do Ifes nesta terça-feira (10) Crédito: Divulgação

Adriana Barcellos recebeu 47,89% dos votos, somando os segmentos de estudantes, técnicos administrativos e docentes, vencendo a disputa contra o candidato Lodovico Ortlieb Faria, que obteve 32,09%. A nomeação foi oficializada por decreto presidencial em outubro de 2025, com mandato até 2029.

Antes de Adriana Barcellos, o Ifes teve outros três reitores — todos homens — desde a implantação da rede federal de educação profissional e tecnológica, em dezembro de 2008. Vale lembrar que o Ifes é originário de uma instituição centenária, que recebeu várias denominações ao longo da história, e era comandada por diretores.

Graduada em Ciências Econômicas, licenciada em Matemática e Pedagogia, Adriana Barcellos possui especializações em Gestão Escolar, Administração Pública e Educação Especial, além de mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ela ingressou no Ifes em 2011 como técnica em assuntos educacionais e, desde 2024, também integra o quadro docente da instituição.

Ao longo da trajetória no instituto, foi diretora-geral do campus Centro-Serrano, entre 2013 e 2017, e comandou a Pró-Reitoria de Ensino de 2017 a 2025, período em que esteve à frente de políticas de inclusão, permanência estudantil e valorização da diversidade. Sua atuação também ganhou destaque nacional como coordenadora do Fórum de Dirigentes de Ensino da Rede Federal, em diálogo com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (Conif) e o Ministério da Educação (MEC).

Durante discurso feito ainda em novembro de 2025, na cerimônia que marcou o início do mandato no campus Serra, Adriana Barcellos afirmou receber o cargo com “profunda honra, humildade e senso de responsabilidade”. Segundo ela, a posse simboliza a renovação do compromisso coletivo com uma educação pública inclusiva, de qualidade e socialmente referenciada.

O projeto institucional que eu represento é um projeto de diálogo, transparência, trabalho colaborativo, escuta e muito trabalho. A confiança da comunidade acadêmica fortalece o espírito democrático que caracteriza o Ifes Adriana Piontkovsky Barcellos Nova reitora do Ifes

Além de ser a primeira mulher a ocupar o cargo, Adriana Barcellos também é a primeira servidora técnico administrativa em educação (TAE) a ser nomeada reitora em toda a rede federal. Na ocasião, ela defendeu mudanças na legislação para permitir que técnicos-administrativos também possam concorrer ao cargo máximo das instituições.

Ao encerrar a fala, a reitora leu uma carta direcionada à criança que foi um dia, lembrando a origem simples e a importância da educação em sua trajetória. “A educação, quando abraçada com seriedade e paixão, transforma vidas e constrói futuros”, afirmou.

Criado oficialmente em 2008, a partir da Lei 11.892, o Ifes reúne escolas tradicionais do Espírito Santo e carrega uma história centenária. O campus Vitória, por exemplo, tem origem na Escola de Aprendizes e Artífices, fundada em 1909.

Atualmente, o instituto oferece cursos que vão da formação técnica ao mestrado, com 21 campi em funcionamento e 36 polos de educação a distância, presentes em todas as microrregiões capixabas.

