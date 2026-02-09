"Luz, câmera e a… mor"

Jovem faz surpresa romântica em ilha de Vila Velha e viraliza nas redes sociais

Gabriel Rocha levou a namorada de prancha até a Ilha de Itatiaia e montou todo um cenário iluminado, com direito a piscina natural noturna; vídeo ultrapassa os 2 milhões de visualizações

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:16

Uma surpresa romântica feita na Ilha de Itatiaia, em Itapuã, Vila Velha, no último sábado (7) viralizou nas redes sociais e já ultrapassa 2 milhões de visualizações. O vídeo mostra o estudante de Direito Gabriel Rocha, de 20 anos, levando a namorada, Maria Luísa Oliveira, de 19, para um cenário iluminado por lanternas náuticas no meio da ilha.

No vídeo que viralizou (veja acima), Maria Luísa relata o momento da surpresa. “Eu falei, vocês não vão acreditar, eu chamei o Gabriel para gente ir à piscina agora de noite, aí ele pegou a prancha e falou, confia em mim. Ele me trouxe para uma ilha, fez um caminho de luzes na areia”, diz ela.

A gravação mostra o casal chegando ao local, com luzes espalhadas pela areia e entre as pedras, formando uma espécie de “piscina natural” iluminada. Durante o vídeo, Gabriel aparece guiando a namorada. “Confia. Confia. Calma, calma. 3, 2, 1… Uma jacuzzi 'sabor piscina'. Você está em uma ilha paradisíaca! Você merece, vem nadar!", brinca.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Gabriel contou que a ideia surgiu de forma espontânea. Segundo ele, a namorada havia sugerido ir à piscina do prédio, mas ele decidiu fazer algo fora do comum. “Eu sempre tive muito essa vontade e criatividade de fazer coisas diferentes”, explicou.

O casal, que está junto há quatro anos, chegou à ilha por volta das 20h e deixou o local por volta da meia-noite. Gabriel usou uma prancha para atravessar até a ilha e levou o material em uma mochila. “Eu levei várias lanternas náuticas. Chegando lá, ela aguardou na areia enquanto eu estava preparando”, contou.

Cenário de filme

Gabriel Rocha, de 20 anos, levou a namorada, Maria Luísa Oliveira, de 19, para um cenário iluminado por lanternas náuticas na Ilha Itatiaia Crédito: Reprodução | Redes sociais

Ao todo, foram usadas 11 lanternas náuticas, todas compradas especificamente para a surpresa. Gabriel explicou que já utilizava esse tipo de equipamento em mergulhos noturnos. “Elas aguentam até 100 metros de profundidade. Eu só comprei as que faltavam para fazer a surpresa”, disse.

Segundo ele, pessoalmente o efeito foi ainda mais impressionante do que o mostrado no vídeo. “Na filmagem nem deu para aparecer muito, mas pessoalmente estava mais bonito, porque no escuro não mostra o brilho do lugar”, relatou.

Gabriel é estudante de Direito e Maria Luísa cursa Arquitetura, ambos em Vila Velha. A surpresa não marcou nenhuma data especial. “Não era aniversário de namoro, nem nada. Eu só quis fazer mesmo”, afirmou.

O jovem contou ainda que pretende publicar um novo vídeo mostrando os bastidores da montagem. “Agora que vi que o impacto visual é bem legal, eu pretendo fazer mais gravações diferentes”, adiantou.

A reportagem procurou a Capitania dos Portos do Espírito Santo e a Prefeitura de Vila Velha para saber se esse tipo de prática — acesso noturno à ilha e uso de iluminação artificial no local — é permitida. Até a publicação desta matéria, não houve retorno dos órgãos. Quando houver, o texto será atualizado.

Outras aventuras

Não é a primeira vez que Gabriel Rocha viraliza nas redes sociais por aventuras. Em outra ocasião, ele ganhou repercussão ao publicar vídeos se aproximando, em cima de uma prancha, de navios cargueiros de grande porte — prática que motivou alerta da Marinha sobre riscos e restrições em áreas de fundeio.

Ele também já apareceu em registros acampando em alto-mar e visitando ilhas com acesso proibido no litoral capixaba. "Eu nunca tive intenção de incentivar alguém a fazer o mesmo que eu faço em nenhum momento, eu deixo bem claro que são atividades perigosas, é um esporte radical perigoso, não quero incentivar qualquer pessoa a repetir o que eu faço. Que tem risco eu sei, mas não sobre a proibição. Também não sabia que era proibido o desembarque nas ilhas. Vou tentar buscar mais informações sobre isso, saber se tem alguma forma de legalizar o que eu faço, tentar fazer isso do jeito certo", disse o jovem na época.

